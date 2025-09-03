  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.9.2025Meniny má Belo
22°Bratislava

Nawrocki: Prvýkrát v dejinách sa Poliaci tešia z prítomnosti cudzích vojakov

  • DNES - 19:50
  • Washington
Nawrocki: Prvýkrát v dejinách sa Poliaci tešia z prítomnosti cudzích vojakov

Prítomnosť amerických vojakov v Poľsku je pre krajinu dôvodom na spokojnosť, vyhlásil poľský prezident.

Poľský prezident Karol Nawrocki v stredu počas rokovania v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone vyhlásil, že prítomnosť amerických vojakov v Poľsku je pre krajinu dôvodom na spokojnosť a zároveň jasným signálom pre Rusko, že Varšava a Washington stoja pri sebe. Zdôraznil tiež historický význam tejto prítomnosti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Toto je prvýkrát v dejinách Poľska v 20. a 21. storočí, keď sa Poliaci tešia z toho, že máme zahraničných vojakov na našom území. Americkí vojaci sú súčasťou našej spoločnosti,“ uviedol Nawrocki. Dodal, že vojenská spoluprítomnosť je aj odkazom Moskve o jednotnom postoji oboch krajín.

Poľský prezident zároveň uistil, že Varšava dosiahne obranné výdavky na úrovni piatich percent HDP. Okrem otázok bezpečnosti sa podľa jeho slov rozhovory s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sústredia aj na energetiku a hospodárstvo.

Nawrocki ocenil silu poľsko-amerických vzťahov, ktoré označil za mimoriadne pevné a založené na hodnotách nezávislosti, suverenity a demokracie. „Príkladom týchto hodnôt sú naši spoloční hrdinovia: Kazimierz Pulaski a Tadeusz Košciuszko,“ pripomenul s odvolaním sa na dvoch poľských vojenských inžinierov a vojakov, ktorí bojovali v americkej vojne za nezávislosť. Zároveň poďakoval Trumpovi za podporu v predvolebnej kampani aj za symbolické gesto v podobe preletu stíhačiek F-16 nad Bielym domom na pamiatku nedávno zosnulého poľského pilota tejto stíhačky.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump hrozí sankciami proti Rusku

Trump hrozí sankciami proti Rusku

DNES - 20:12Zahraničné

Americký prezident Donald Trump naznačil nové sankcie proti Rusku, ak nebude spokojný s reakciou Vladimira Putina v súvislosti s dosiahnutím mierovej dohody, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine.

Ukrajina označila stretnutie Zelenského s Putinom v Moskve za neprijateľné

Ukrajina označila stretnutie Zelenského s Putinom v Moskve za neprijateľné

DNES - 19:53Zahraničné

Podľa ukrajinského ministra zahraničných vecí ruský prezident predkladá vedome neprijateľné návrhy.

USA môžu vyslať do Poľska ďalších vojakov, potvrdil Trump

USA môžu vyslať do Poľska ďalších vojakov, potvrdil Trump

DNES - 18:58Zahraničné

Americkí vojaci zostanú v Poľsku a v prípade záujmu Varšavy ich môže byť ešte viac. Vyhlásil to v stredu prezident USA Donald Trump počas stretnutia s poľským prezidentom Karolom Nawrockim v Bielom dome.

Fico: Považujem za chybu, že predstavitelia štátov EÚ odignorovali oslavy v Číne

Fico: Považujem za chybu, že predstavitelia štátov EÚ odignorovali oslavy v Číne

DNES - 18:04Zahraničné

Podľa premiéra bolo podujatie zakončené vojenskou prehliadkou "globálna udalosť".

Vosveteit.sk
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na sveteČína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zložNárodná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Samsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčikSamsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčik
Google sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávanímGoogle sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávaním
Toto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadeníToto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadení
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniazeAk uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizneNová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP