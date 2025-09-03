Ďalší typ podvodu: Pozor na takéto maily!

  • Články
Polícia SR upozorňuje na falošné predvolania. Pozor na takéto maily!

Polícia varuje pred falošnými e-mailmi. Podvodníci v nich ľuďom tvrdia, že spáchali priestupok, a žiadajú ich o zaslanie „podporných dokumentov“. Upozornil na to Policajný zbor na sociálnej sieti.

Nezabúdajte. Skutočné predvolania nikdy neposielame e-mailom a už vonkoncom nevyzerajú takto. Takéto nezmysly rovno mažte z vašich virtuálnych schránok a upozornite na ne aj vašich blízkych,“ apeloval.

ČO TÝŽDEŇ, TO NOVÝ SKVOST: PODVODNÍCI TO SKÚŠAJÚ ĎALŠOU ODFLÁKNUTOU PREDVOLANKOU Mizerný strojový preklad,...

Uverejnil používateľ Polícia Slovenskej republiky Streda 3. septembra 2025

Polícia upozornila aj na to, že dokument v maile je zle graficky spracovaný a preložený.

Zdroj: Info.sk, TASR
