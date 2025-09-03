  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.9.2025Meniny má Belo
25°Bratislava

Stohlová: Taraba novelou EIA vychádza v ústrety veľkému biznisu v horách

  • DNES - 18:16
  • Bratislava
Stohlová: Taraba novelou EIA vychádza v ústrety veľkému biznisu v horách

Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová reagovala na návrh novely zákona o EIA, ktorý v stredu schválila vláda.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) využil novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) v prospech veľkých biznisových hráčov v slovenských horách. Pokračuje tak v kurze, ktorý nastavil v národných parkoch, kde chce prostredníctvom zonácií umožniť divokú výstavbu lyžiarskych stredísk aj hotelov, v najhoršom prípade aj odpredaj štátnych pozemkov, vyhlásila opozičná poslankyňa a podpredsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS).

Reagovala tak na návrh novely zákona o EIA, ktorý v stredu schválila vláda. „Minister v zákone navrhuje povoľovanie nových hotelov, zjazdoviek či lanoviek bez adekvátnej kontroly a možnosti riadnej účasti verejnosti. Ak zákon v parlamente prejde, nebudú sa takéto zámery musieť povinne posudzovať,“ upozornila Stohlová.

Pripomenula, že táto úprava nebola súčasťou pôvodnej verzie novely z mája tohto roka. „Podozrivo sa v nej objavila až na poslednú chvíľu, pred predložením na vládu. Teda po letných stretnutiach štátneho tajomníka Kuffu s predstaviteľom najväčších horských rekreačných stredísk na Slovensku,“ dodala opozičná poslankyňa.

Novela zákona o EIA má prepojiť procesy posudzovania so stavebným zákonom pre oblasť stavieb obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Minister Taraba v stredu po rokovaní vlády upozornil, že návrhy legislatívnych úprav boli odkonzultované aj s Európskou komisiou (EK). Zvýraznil zmeny, ktoré sa týkajú nevyhnutnej podmienky súhlasu obyvateľov dotknutej obce s výstavbou veterného parku, rovnako sa k takémuto projektu a napojeniu na prenosovú sústavu musí vyjadriť SEPS i ÚRSO. „Rovnako zavádzame nový prvok to, že stanoviská po termíne sa nebudú zohľadňovať, takže ten proces sa nebude ťahať roky a bude predvídateľný,“ doplnil.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Potravinárska inšpekcia zakázala potravinu značky Tesco

Potravinárska inšpekcia zakázala potravinu značky Tesco

DNES - 19:00Ekonomické

Inšpekcia nariadila Tescu stiahnuť produkt z predaja.

Zelená väčšina: Minister Taraba opäť zhoršuje ochranu životného prostredia

Zelená väčšina: Minister Taraba opäť zhoršuje ochranu životného prostredia

DNES - 17:33Ekonomické

Iniciatíva Zelená väčšina reagovala na návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Hlina: Slovenské poľnohospodárstvo je v obrovskej kríze

Hlina: Slovenské poľnohospodárstvo je v obrovskej kríze

DNES - 15:49Ekonomické

Slovenské poľnohospodárstvo je v obrovskej kríze. Spôsobila ju vláda aj tým, že míňa peniaze určené na poľnohospodárstvo na úplne iné účely, tvrdí Alojz Hlina.

Gajdoš: Agropodpory z EÚ v novom rozpočtovom období môžu klesnúť až o 50 %

Gajdoš: Agropodpory z EÚ v novom rozpočtovom období môžu klesnúť až o 50 %

DNES - 13:52Ekonomické

Podpory pre farmárov z Európskej únie v novom rozpočtovom období 2028 až 2034 môžu klesnúť o 45 až 50 %.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zložNárodná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Samsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčikSamsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčik
Google sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávanímGoogle sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávaním
Toto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadeníToto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadení
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniazeAk uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizneNová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP