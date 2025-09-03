Stohlová: Taraba novelou EIA vychádza v ústrety veľkému biznisu v horách
- DNES - 18:16
- Bratislava
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová reagovala na návrh novely zákona o EIA, ktorý v stredu schválila vláda.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) využil novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) v prospech veľkých biznisových hráčov v slovenských horách. Pokračuje tak v kurze, ktorý nastavil v národných parkoch, kde chce prostredníctvom zonácií umožniť divokú výstavbu lyžiarskych stredísk aj hotelov, v najhoršom prípade aj odpredaj štátnych pozemkov, vyhlásila opozičná poslankyňa a podpredsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS).
Reagovala tak na návrh novely zákona o EIA, ktorý v stredu schválila vláda. „Minister v zákone navrhuje povoľovanie nových hotelov, zjazdoviek či lanoviek bez adekvátnej kontroly a možnosti riadnej účasti verejnosti. Ak zákon v parlamente prejde, nebudú sa takéto zámery musieť povinne posudzovať,“ upozornila Stohlová.
Pripomenula, že táto úprava nebola súčasťou pôvodnej verzie novely z mája tohto roka. „Podozrivo sa v nej objavila až na poslednú chvíľu, pred predložením na vládu. Teda po letných stretnutiach štátneho tajomníka Kuffu s predstaviteľom najväčších horských rekreačných stredísk na Slovensku,“ dodala opozičná poslankyňa.
Novela zákona o EIA má prepojiť procesy posudzovania so stavebným zákonom pre oblasť stavieb obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Minister Taraba v stredu po rokovaní vlády upozornil, že návrhy legislatívnych úprav boli odkonzultované aj s Európskou komisiou (EK). Zvýraznil zmeny, ktoré sa týkajú nevyhnutnej podmienky súhlasu obyvateľov dotknutej obce s výstavbou veterného parku, rovnako sa k takémuto projektu a napojeniu na prenosovú sústavu musí vyjadriť SEPS i ÚRSO. „Rovnako zavádzame nový prvok to, že stanoviská po termíne sa nebudú zohľadňovať, takže ten proces sa nebude ťahať roky a bude predvídateľný,“ doplnil.
