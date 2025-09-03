  • Články
Fico: Považujem za chybu, že predstavitelia štátov EÚ odignorovali oslavy v Číne

  • DNES - 18:04
  • Peking
Podľa premiéra bolo podujatie zakončené vojenskou prehliadkou "globálna udalosť".

Predseda vlády SR Robert Fico v stredajšom videopríhovore na sociálnych sieťach vyjadril poľutovanie nad tým, že najvyšší predstavitelia členských krajín Európskej únie (EÚ) chýbali na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v čínskom Pekingu. Podujatie zakončené vojenskou prehliadkou označil za „globálnu udalosť“, píše TASR.

Čínsky prezident (Si Ťin-pching) veľmi jasne naznačil, že svet stojí pred voľbou mieru alebo vojny a že Čína má vôľu zohrávať pri novom mierovom usporiadaní sveta rozhodujúcu úlohu. V každom prípade platí, že už ani najideologickejší odporcovia Číny nemôžu nevidieť všestranný rozmach, ktorý Čína dosiahla,“ uviedol na začiatku príhovoru Fico.

Opätovne vyjadrujem poľutovanie nad tým, že najvyšší predstavitelia členských krajín EÚ chýbali pri takejto globálnej udalosti. Ak si mysleli, že takto dostanú čínske oslavy víťazstva v druhej svetovej vojne do izolácie, veľmi sa prerátali, lebo ak bol dnes niekto izolovaný, tak to bola EÚ,“ povedal Fico.

Premiér SR dodal, že hoci jeho návšteva v Pekingu trvá len dva dni, „robí všetko pre to, aby maximálne využil prítomnosť hláv štátov z desiatok krajín sveta“. Fico sa vo videu opäť dotkol aj utorkového rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, o ktorom chce na plánovanej piatkovej schôdzke informovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Premiér informoval verejnosť, že sa v stredu neformálne zhováral s „asi desiatimi prezidentmi“, s ktorými preberal už absolvované pracovné cesty a dohadoval budúce spoločné aktivity. S bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom sa podľa neho zhodli, že bude vhodné zorganizovať spoločné stretnutie ohľadom možností hospodárskej spolupráce.

V rámci oficiálneho programu v stredu Fico rokoval s vietnamským prezidentom Luongom Cuongom o príprave premiérovej oficiálnej návštevy do tejto ázijskej krajiny, ako aj so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom ohľadom obchodnej výmeny, plánovanej svetovej výstavy Expo 2026 v Srbsku či situácie v Bosne a Hercegovine.

Premiéra vo štvrtok okrem programu na slovenskom veľvyslanectve v Pekingu čaká oficiálne rokovanie s čínskym prezidentom Si Ťin-Pchingom, ako aj s viceprezidentom Číny Chan Čengom. Po prílete do vlasti sa predseda vlády presunie na východné Slovensko, odkiaľ vycestuje do Užhorodu na rokovanie so Zelenským a ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou.

Zdroj: Info.sk, TASR
