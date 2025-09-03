Zelená väčšina: Minister Taraba opäť zhoršuje ochranu životného prostredia
- DNES - 17:33
- Bratislava
Iniciatíva Zelená väčšina reagovala na návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) opäť ohýba proces prípravy zákonov a v konečnom dôsledku zhoršuje ochranu životného prostredia. V reakcii na návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý v stredu schválila vláda, to vyhlásila iniciatíva Zelená väčšina, ktorá zastrešuje viacero environmentálnych organizácií.
Účelom novely bola transpozícia európskej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE). Napriek tomu, že mimovládne organizácie, súkromný sektor aj Ministerstvo hospodárstva (MH) SR počas pripomienkovania upozornili, že navrhovaná verzia nesplní tento cieľ, rozpory sa neodstránili, domnieva sa iniciatíva. Minister navyše podľa nej do návrhu prepašoval oslabovanie ochrany prírody v národných parkoch.
„Táto novela mala priniesť Slovensku jasné pravidlá zjednodušujúce povoľovanie obnoviteľných zdrojov tak, aby boli spokojní ľudia a chránená príroda. Potrebujeme napríklad určiť maximálne lehoty v konaniach a pravidlá v akceleračných zónach. Namiesto toho minister Taraba využíva otvorenie zákona pre úplne nesúvisiace zmeny, ktoré otvárajú dvere developerom v národných parkoch,“ zhodnotila Dana Mareková z Klimatickej koalície.
Podľa mimovládnych organizácií je celý proces prípravy právnej normy chaotický a nie je jasné, aké znenie má novela, o ktorej bude hlasovať Národná rada (NR) SR. Ivana Figuli z Via Iuris upozornila, že do poslednej chvíle sa robili zmeny v návrhu, a to aj také, ktoré neprešli pripomienkovým procesom. Výraznou zmenou je podľa nej zrušenie povinného environmentálneho posudzovania zjazdoviek, lanoviek, vlekov, ako aj iných rekreačných zariadení v chránených územiach.
„Týmto krokom sa otvárajú dvere mnohým škodlivým projektom. Ide o krok späť, ktorý ohrozuje biodiverzitu, oslabuje právnu ochranu prírody a vylučuje verejnosť z rozhodovania. Ochrana prírody nemôže byť obetovaná v prospech krátkodobých ekonomických záujmov. Vyzývame poslancov NR SR, aby v novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie odmietli poškodzovanie prírody a schválili len také znenie novely, ktoré bude v prospech citlivého rozvoja OZE a v prospech nášho životného prostredia,“ doplnila Lucia Szabová zo Zelenej väčšiny.
Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba v stredu po rokovaní vlády upozornil, že návrhy legislatívnych úprav boli odkonzultované aj s Európskou komisiou (EK). Zvýraznil zmeny, ktoré sa týkajú nevyhnutnej podmienky súhlasu obyvateľov dotknutej obce s výstavbou veterného parku, rovnako sa k takémuto projektu a napojeniu na prenosovú sústavu musí vyjadriť SEPS i ÚRSO. „Rovnako zavádzame nový prvok to, že stanoviská po termíne sa nebudú zohľadňovať, takže ten proces sa nebude ťahať roky a bude predvídateľný,“ doplnil.
Hlina: Slovenské poľnohospodárstvo je v obrovskej kríze
Slovenské poľnohospodárstvo je v obrovskej kríze. Spôsobila ju vláda aj tým, že míňa peniaze určené na poľnohospodárstvo na úplne iné účely, tvrdí Alojz Hlina.
Gajdoš: Agropodpory z EÚ v novom rozpočtovom období môžu klesnúť až o 50 %
Podpory pre farmárov z Európskej únie v novom rozpočtovom období 2028 až 2034 môžu klesnúť o 45 až 50 %.
Vláda schválila jeden milión eur na rekonštrukciu areálu Agrokomplexu v Nitre
Vláda SR schválila uvoľnenie jedného milióna eur na rekonštrukciu a modernizáciu základnej výstavníckej infraštruktúry areálu národného výstaviska Agrokomplex v Nitre.
Súd rozhodol, že Google nemusí predať Chrome a Android
Americký súd v utorok zamietol požiadavku vlády, ktorá chcela prinútiť spoločnosť Google, aby predala prehliadač Chrome a mobilný operačný systém Android.