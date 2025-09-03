Jaurová verí, že OČTK budú naďalej konať vo veci prevozu busty Cecílie Gonzagovej
Podpredsedníčka výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS) verí, že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) budú naďalej konať vo veci prevozu busty Cecílie Gonzagovej.
Na obsahu trestného oznámenia, ktoré v tomto prípade podali, podľa nej nič nemení ani to, ak by busta bola len replikou alebo napodobeninou. Uviedla to v reakcii na stredajšiu tlačovú konferenciu generálneho tajomníka služobného úradu rezortu kultúry Lukáša Machalu. Ten oznámil, že busta je úmyselným falzifikátom z konca 19. storočia.
„Zdá sa, že Lukáš Machala a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa zľakli nášho trestného oznámenia, ktoré už polícia začala vyšetrovať. Na jeho obsahu absolútne nič nemení ani to, ak by bola busta, ktorú neoprávnene odniesli z Levočského múzea, len replikou alebo napodobeninou, ako dnes tvrdí Machala. O pravosti busty musia rozhodovať odborníci, a to zákonnými postupmi. Verím, že si ministerstvo obstará aj ďalšie posudky a dodrží aspoň nejaké odborné štandardy,“ skonštatovala Jaurová.
Problémom v danej kauze je podľa nej netransparetnosť, nezákonnosť a neodbornosť postupov. „Dnes už pánovi Machalovi preto nikto neverí, aj keď máva pred novinármi odborným posudkom. Verím, že orgány činné v trestnom konaní budú aj naďalej v tejto veci konať, pretože nie je možné, aby po Slovensku beztrestne pobehovali štátni úradníci v sprievode kukláčov a narábali so zbierkovými predmetmi tak barbarským a protizákonným spôsobom,“ dodala poslankyňa.
Machala v stredu oznámil, že busta Cecílie Gonzagovej z Levoče je úmyselným falzifikátom z konca 19. storočia. Prezentoval výsledky talianskeho profesora histórie a umenia Francesca Cagliotiho, ktorý obhliadku sochy vykonal. Machala zároveň kritizoval vyjadrenia opozície, verejnosti a novinárov, ktorí tvrdili, že bustu ukradol a prezentovali, že ide o originál. Avizoval, že bude od všetkých požadovať verejné ospravedlnenie a zvažuje aj právne kroky.
