  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.9.2025Meniny má Belo
27°Bratislava

OSN vyzvala krajiny, aby urýchlene predložili svoje klimatické plány

  • DNES - 16:38
  • Paríž
OSN vyzvala krajiny, aby urýchlene predložili svoje klimatické plány

Organizácia Spojených národov (OSN) v stredu vyzvala štáty, ktoré ešte nepredložili svoje nové klimatické záväzky, aby tak urobili čo najskôr. Medzi desiatkami oneskorencov sú aj veľkí znečisťovatelia ako Čína, India či Európska únia, informovala agentúra AFP.

Podľa Parížskej dohody malo takmer 200 krajín už vo februári predstaviť aktualizované klimatické politiky s prísnejšími cieľmi v oblasti zníženia emisií do roku 2035 a s plánom, ako tieto ciele dosiahnuť. Do stanoveného termínu to však urobilo len niekoľko štátov a ani po šiestich mesiacoch medzi odovzdanými dokumentmi nefiguruje Čína, India či EÚ.

Šéf OSN pre klimatické otázky Simon Stiell v liste vyzval vlády, aby svoje záväzky predložili „čo najskôr“. Pripomenul, že klimatické plány nie sú iba „slová na papieri“, ale predstavujú jeden z najdôležitejších motorov hospodárskeho rastu a základ boja proti globálnej klimatickej kríze.

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) má vypracovať hodnotiacu správu o nových záväzkoch do novembrového klimatického summitu COP30 v Brazílii. Do tejto aktualizácie sa započítajú plány predložené do konca septembra, upozornil Stiell. Dodal, že lídri by mohli na prezentáciu plánov svojich krajín využiť aj osobitné podujatie o klíme, ktoré sa uskutoční 24. septembra počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Putin je pripravený zorganizovať stretnutie so Zelenským

Putin je pripravený zorganizovať stretnutie so Zelenským

DNES - 17:16Zahraničné

Kde by sa malo stretnutie uskutočniť?

OSN: V dôsledku vojny v Pásme Gazy zostalo postihnutých najmenej 21.000 detí

OSN: V dôsledku vojny v Pásme Gazy zostalo postihnutých najmenej 21.000 detí

DNES - 17:15Zahraničné

Od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas 7. októbra 2023 utrpelo v Pásme Gazy „nové zranenia“ v dôsledku vojny približne 40.500 detí a viac než polovica z nich zostala postihnutá.

Kallasová: Putin, Kim Čong-un a Si Ťin-pching sa snažia o nové fungovanie sveta

Kallasová: Putin, Kim Čong-un a Si Ťin-pching sa snažia o nové fungovanie sveta

DNES - 16:33Zahraničné

Ruská vojna na Ukrajine je podporovaná Čínou, vyhlásila šéfka zahraničnej politiky EÚ.

Si a Putin sa rozprávali o transplantácii orgánov a nesmrteľnosti

Si a Putin sa rozprávali o transplantácii orgánov a nesmrteľnosti

DNES - 16:17Zahraničné

Konverzáciu v živom prenose zachytila čínska štátna televízia.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zložNárodná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Samsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčikSamsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčik
Google sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávanímGoogle sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávaním
Toto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadeníToto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadení
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniazeAk uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizneNová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP