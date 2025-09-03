Kallasová: Putin, Kim Čong-un a Si Ťin-pching sa snažia o nové fungovanie sveta
- DNES - 16:33
- Brusel
Ruská vojna na Ukrajine je podporovaná Čínou, vyhlásila šéfka zahraničnej politiky EÚ.
Prítomnosť lídrov Ruska a Severnej Kórey po boku čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na stredajšej vojenskej prehliadke v Pekingu bola súčasťou snáh o vybudovanie protizápadného „nového svetového poriadku“, vyhlásila v stredu šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Keď sa pozrieme na prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorý dnes v Pekingu stál bok po boku s lídrami Ruska, Iránu, Severnej Kórey, nejde len o protizápadný úkaz, ale o priamu výzvu medzinárodnému systému založenému na pravidlách,“ povedala novinárom Kallasová.
„Nie je to len symbolické. Ruská vojna na Ukrajine je podporovaná Čínou. To sú skutočnosti, ktorým musí Európa teraz čeliť,“ pokračovala.
Ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un stáli po boku Si Ťin-pchinga na vojenskej prehliadke pri príležitosti osláv konca druhej svetovej vojny. Čínsky prezident obom lídrom potriasol rukami a rozprával sa s nimi, keď kráčali po červenom koberci na Námestí nebeského pokoja v Pekingu, vysvetľuje AFP.
„Čína a Rusko tiež hovoria o spoločnom státí na čele zmien, aké tu neboli sto rokov, a o revízii globálneho bezpečnostného poriadku... Sme svedkami úmyselných pokusov o zmenu medzinárodného poriadku,“ uviedla Kallasová.
„Nebude sa formovať bez Európy, ale bude formovaný tým, čo je Európa ochotná urobiť, či sme ochotní uznať potrebu, aby Európa zohrávala geopolitickú úlohu,“ dodala šéfka zahraničnej politiky EÚ a vyhlásila, že Európa musí lepšie využívať svoju „geopolitickú silu“ tvárou v tvár globálnym zmenám.
