Sledujú vás cez kameru na notebooku? Tieto jednoduché znaky odhalia pravdu

  • DNES - 19:38
  Bratislava
Tu je postup, ako zistiť, či vás niekto sleduje cez váš laptop.

V dnešnej digitálnej dobe sú webkamery bežnou súčasťou notebookov a uľahčujú nám komunikáciu. Zároveň však predstavujú potenciálne bezpečnostné riziko. Existuje však niekoľko jednoduchých, aj keď menej známych spôsobov, ako si overiť, či vás niekto sleduje bez vášho vedomia.

Neoprávnený prístup k webkamere na vašom notebooku môže viesť k vážnemu narušeniu súkromia. Našťastie, moderné operačné systémy aj výrobcovia hardvéru ponúkajú nástroje, vďaka ktorým môžete mať situáciu pod kontrolou. Tu je niekoľko krokov, ako sa chrániť.

1. Sledujte fyzický indikátor v podobe svetielka

Najzrejmejším a najrýchlejším spôsobom, ako zistiť aktivitu kamery, je sledovať malú LED diódu umiestnenú hneď vedľa objektívu. Táto kontrolka je hardvérovo prepojená s kamerou a vo väčšine prípadov sa rozsvieti vždy, keď je kamera aktívna. Ak si všimnete, že svetlo svieti, aj keď ste nespustili žiadnu aplikáciu využívajúcu kameru je to dôvod na zvýšenie pozornosti.

2. Kontrola v nastaveniach systému

Ak máte podozrenie, že niektorá aplikácia zneužíva prístup ku kamere, najlepším riešením je skontrolovať povolenia priamo v operačnom systéme. Postup je jednoduchý:

  1. Prejdite do Nastavení vášho počítača.
  2. Vyhľadajte sekciu Súkromie alebo Súkromie a zabezpečenie.
  3. V menu nájdite v časti Povolenia aplikácií a položku Kamera.

V tomto menu uvidíte zoznam všetkých aplikácií, ktoré majú povolený prístup k vašej kamere. Systém vám tiež často ukáže, ktorá aplikácia kameru používala naposledy alebo ktorá ju využíva práve v danom momente. Tu môžete ktorejkoľvek aplikácii prístup okamžite odobrať. Ak narazíte na program, ktorý nepoznáte alebo sa vám zdá podozrivý, zvážte jeho úplné odstránenie z počítača.

3. Najúčinnejšia ochrana je fyzický kryt

Foto: Mike_shots/Shutterstock.com

Najjednoduchšou a stopercentne účinnou metódou, ako zabrániť akémukoľvek špehovaniu, je fyzické zakrytie kamery. Mnoho moderných notebookov už má integrovaný posuvný kryt. Ak ho váš model nemá, lacným a spoľahlivým riešením je nalepovacia krytka alebo páska.

Osvojiť si zvyk mať kameru zakrytú, keď ju aktívne nepoužívate, je jedným z najlepších krokov, ktoré môžete pre ochranu svojho súkromia urobiť.

Zdroj: Info.sk, TM, thesun.co.uk
