Sledujú vás cez kameru na notebooku? Tieto jednoduché znaky odhalia pravdu
- DNES - 19:38
- Bratislava
Tu je postup, ako zistiť, či vás niekto sleduje cez váš laptop.
V dnešnej digitálnej dobe sú webkamery bežnou súčasťou notebookov a uľahčujú nám komunikáciu. Zároveň však predstavujú potenciálne bezpečnostné riziko. Existuje však niekoľko jednoduchých, aj keď menej známych spôsobov, ako si overiť, či vás niekto sleduje bez vášho vedomia.
Neoprávnený prístup k webkamere na vašom notebooku môže viesť k vážnemu narušeniu súkromia. Našťastie, moderné operačné systémy aj výrobcovia hardvéru ponúkajú nástroje, vďaka ktorým môžete mať situáciu pod kontrolou. Tu je niekoľko krokov, ako sa chrániť.
1. Sledujte fyzický indikátor v podobe svetielka
Najzrejmejším a najrýchlejším spôsobom, ako zistiť aktivitu kamery, je sledovať malú LED diódu umiestnenú hneď vedľa objektívu. Táto kontrolka je hardvérovo prepojená s kamerou a vo väčšine prípadov sa rozsvieti vždy, keď je kamera aktívna. Ak si všimnete, že svetlo svieti, aj keď ste nespustili žiadnu aplikáciu využívajúcu kameru je to dôvod na zvýšenie pozornosti.
2. Kontrola v nastaveniach systému
Ak máte podozrenie, že niektorá aplikácia zneužíva prístup ku kamere, najlepším riešením je skontrolovať povolenia priamo v operačnom systéme. Postup je jednoduchý:
- Prejdite do Nastavení vášho počítača.
- Vyhľadajte sekciu Súkromie alebo Súkromie a zabezpečenie.
- V menu nájdite v časti Povolenia aplikácií a položku Kamera.
V tomto menu uvidíte zoznam všetkých aplikácií, ktoré majú povolený prístup k vašej kamere. Systém vám tiež často ukáže, ktorá aplikácia kameru používala naposledy alebo ktorá ju využíva práve v danom momente. Tu môžete ktorejkoľvek aplikácii prístup okamžite odobrať. Ak narazíte na program, ktorý nepoznáte alebo sa vám zdá podozrivý, zvážte jeho úplné odstránenie z počítača.
3. Najúčinnejšia ochrana je fyzický kryt
Foto: Mike_shots/Shutterstock.com
Najjednoduchšou a stopercentne účinnou metódou, ako zabrániť akémukoľvek špehovaniu, je fyzické zakrytie kamery. Mnoho moderných notebookov už má integrovaný posuvný kryt. Ak ho váš model nemá, lacným a spoľahlivým riešením je nalepovacia krytka alebo páska.
Osvojiť si zvyk mať kameru zakrytú, keď ju aktívne nepoužívate, je jedným z najlepších krokov, ktoré môžete pre ochranu svojho súkromia urobiť.
Manželka Brucea Willisa: Mozog mu zlyháva, postupne prichádza o reč
Hollywoodsky herec Bruce Willis už niekoľko rokov bojuje s demenciou. O ochorení prvýkrát prehovorila jeho manželka Emma.
Čo sa stane, keď zomriete v Disney Worlde? Bývalý zamestnanec parku odhalil šokujúcu pravdu
Bývalý zamestnanec odhalil politiku Disney World v prípade tragédie.
Muž na lavičke začal horieť, okoloidúci nereagovali
Fajčiar v parku takmer zomrel po tom, ako mu začalo horieť oblečenie. Ľudia okolo neho sa len prizerali.
Herec, politik a tvár Novembra ´89 Milan Kňažko má 80 rokov
Herec je v Česku podobne obľúbený ako na Slovensku. K jeho najnovším záľubám patrí aj šansón.