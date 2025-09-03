  • Články
Hlina: Slovenské poľnohospodárstvo je v obrovskej kríze

Slovenské poľnohospodárstvo je v obrovskej kríze. Spôsobila ju vláda aj tým, že míňa peniaze určené na poľnohospodárstvo na úplne iné účely.

Túto krízu je vidieť napríklad aj na tohtoročnom 50. ročníku výstavy Agrokomplex v Nitre, kde sa v stredu uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády. Upozornil na to poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičnú SaS Alojz Hlina.

Alternatíva v agrorezorte podľa neho existuje, SaS na nej pracuje a bude ju predstavovať. Zároveň chce upozorňovať na všetky problémy, o ktorých kabinet mlčí. „S týmto sa tu nikto nechváli, ale treba o tom rozprávať, lebo tohto oni boli schopní. Z peňazí, ktoré mali ísť ku kravám, pre kravy, aby mal kto pri nich robiť, to skončilo tak, že máte trápne gýčové kaštieliky a vo vírivke sa tam čvachtajú,“ vyhlásil opozičný zákonodarca.

Hlinu mrzí aj vývoj výstavy Agrokomplex, kde napríklad tento rok vôbec nevystavujú hovädzí dobytok. Namiesto neho je tam len jeden plechový býk. „Ten plechový býk je z firmy, ktorá si postavila kaštieľ zo Sebechlebov. To je ten podnikateľ v agrobiznise, ktorý vytvoril plechového býka, ktorý sa stáva atrakciou Agrokomplexu. Takže toto, zdá sa, má byť budúcnosť slovenského poľnohospodárstva,“ kritizoval poslanec SaS.

Vyslovil tiež podozrenie, že občerstvenie na výstave zabezpečuje len úzka skupina podnikateľov. Toto podozrenie podľa neho treba preveriť. „Ja sa pýtam, je toto budúcnosť slovenského poľnohospodárstva? Prázdna maštaľ, plechový býk pred ním a Bödörovci budú mať všetky klobásy na Agrokomplexe? Toto je budúcnosť slovenského poľnohospodárstva? Tam sme to dopracovali?“ doplnil Hlina.

