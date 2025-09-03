  • Články
Video: Päťmesačné bábätko sa „ospravedlnilo" za plač v lietadle

  DNES - 8:53
  Svet
Zábery obleteli svet.

Cestovanie s malými deťmi je pre rodičov často stresujúce. Jedna mamička sa však rozhodla pristúpiť k situácii s humorom. Video, na ktorom sa jej päťmesačná dcérka po osemhodinovom lete „ospravedlňuje“ spolucestujúcim, sa stalo virálnym hitom a vyvolalo búrlivú debatu o tom, čo je na verejnosti ešte prijateľné.

Mamička Hannah Chestnut zverejnila na svojom Instagrame video, ktoré zachytáva jej manžela Josepha s ich päťmesačnou dcérkou Avou. Po náročnom osemhodinovom lete z Londýna do Atlanty stál otecko s bábätkom v náručí pri dverách lietadla, zatiaľ čo ostatní pasažieri vystupovali.

Malá Ava sa na všetkých usmievala a rodičia k videu vtipne napísali: „Povedali sme jej, že sa musí každému osobne ospravedlniť za to, čím si počas letu prešli.“ Hannah pre Newsweek uviedla, že video bolo myslené čisto ako vtip. Ich dcérka Ava totiž počas tohto konkrétneho letu prekvapivo dobre spala a bola pokojná.

Iróniou však je, že na nasledujúcom, na ktorý prestúpili, bola situácia úplne iná. „Na lete hneď po tomto bola Ava super hlučná a uplakaná. Takže v skutočnosti sme to video mali natočiť až po ňom,“ dodala so smiechom.

Zdroj: Info.sk, TM, newsweek.com
