Česko bude Ukrajine pomáhať až do roku 2030

Česká vláda schválila pokračovanie národného programu pomoci Ukrajine až do roku 2030.

Ročne na program vyhradí jednu miliardu korún (takmer 41 miliónov eur). V stredu to oznámil český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podpora Ukrajiny je pre Česko kľúčová. Pomáha samotnej Ukrajine, ale posilňuje aj našu vlastnú bezpečnosť. Je dôležité, že Česko pomáha Ukrajine nielen vojensky, ale tiež humanitárne a pri obnove... Chceme, aby sa do obnovy zapojili aj české firmy a dlhodobo tam pôsobili,“ povedal Lipavský.

Primárne ide o zaistenie zdravotnej starostlivosti, núdzového prístrešia, prístupu ku vzdelaniu, k energii a teplu, odmínovanie poľnohospodárskej pôdy či o pomoc s kybernetickou bezpečnosťou. Rovnako chce ČR pomôcť s demokratickou transformáciou Ukrajiny a jej zbližovaním so štandardmi EÚ. Česko okrem iného financuje protikorupčné opatrenia a podporuje občiansku spoločnosť a slobodné médiá.

Zdroj: Info.sk, TASR
