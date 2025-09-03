Česko bude Ukrajine pomáhať až do roku 2030
- DNES - 15:07
- Praha
Česká vláda schválila pokračovanie národného programu pomoci Ukrajine až do roku 2030.
Ročne na program vyhradí jednu miliardu korún (takmer 41 miliónov eur). V stredu to oznámil český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Podpora Ukrajiny je pre Česko kľúčová. Pomáha samotnej Ukrajine, ale posilňuje aj našu vlastnú bezpečnosť. Je dôležité, že Česko pomáha Ukrajine nielen vojensky, ale tiež humanitárne a pri obnove... Chceme, aby sa do obnovy zapojili aj české firmy a dlhodobo tam pôsobili,“ povedal Lipavský.
Primárne ide o zaistenie zdravotnej starostlivosti, núdzového prístrešia, prístupu ku vzdelaniu, k energii a teplu, odmínovanie poľnohospodárskej pôdy či o pomoc s kybernetickou bezpečnosťou. Rovnako chce ČR pomôcť s demokratickou transformáciou Ukrajiny a jej zbližovaním so štandardmi EÚ. Česko okrem iného financuje protikorupčné opatrenia a podporuje občiansku spoločnosť a slobodné médiá.
