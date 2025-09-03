Šaško: O prerokovaní správy SAV k vakcínam rozhodne premiér
O prerokovaní správy Slovenskej akadémie vied (SAV) o výsledkoch analýzy proticovidových vakcín na vláde rozhodne premiér Robert Fico (Smer-SD). Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) s tým, že on správu vládnemu kabinetu predložil.
„To, kedy bude správa prerokovaná, nie je moje rozhodnutie,“ poznamenal Šaško. Zopakoval, že od svojho nástupu do funkcie deklaruje podporu vede, modernému prístupu a vedcom, SAV ako vlajkovej inštitúcii slovenskej vedy a výskumu.
Šéf rezortu zdravotníctva zároveň pripomenul, že splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár má predložiť správu o priebehu pandémie. Na predloženie má určený termín a tieto odpovede podľa neho očakáva aj slovenská verejnosť.
Prezident Peter Pellegrini v stredu prijal predsedu SAV Martina Venharta. Po stretnutí odporučil vláde, aby sa správou SAV o výsledkoch analýzy vakcín proti COVID-19 zaoberala čím skôr. Venhart ho uistil, že vedci správu vykonali v zmysle požiadavky vlády SR a premiéra. Tiež, že použili najmodernejšie vedecké metódy a správu robili bez akéhokoľvek politického nátlaku.
Venhart požiadal o stretnutie s hlavou štátu v reakcii na to, že sa vláda analýzou nezaoberala na minulotýždňovom rokovaní. Analýza podľa SAV ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval Kotlár, sa nepreukázali.
Príbeh o znásilnení v oblasti Košíc si mladá žena vymyslela
Polícia objasnila medializovaný prípad údajného znásilnenia mladej ženy zo soboty v oblasti Košíc.
Opozícia vyčíta vláde, že sa stále nezaoberala analýzou vakcín
Opozičné SaS a Hnutie Slovensko vyčítajú vláde, že sa stále nezaoberala analýzou mRNA vakcín proti COVID-19 od Slovenskej akadémie vied.
Danko kritizuje Pellegriniho: Postavil sa na opačnú stranu barikády
Prezident podľa Danka využil situáciu so SAV a postavil sa na opačnú stranu barikády.
Pozor na telefonáty od policajta zo Žiliny, ide o podvod
Polícia v stredu opäť eviduje zvýšený počet telefonátov od podvodníkov.