  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.9.2025Meniny má Belo
25°Bratislava

Šaško: O prerokovaní správy SAV k vakcínam rozhodne premiér

  • DNES - 14:04
  • Bratislava
Šaško: O prerokovaní správy SAV k vakcínam rozhodne premiér

O prerokovaní správy Slovenskej akadémie vied (SAV) o výsledkoch analýzy proticovidových vakcín na vláde rozhodne premiér Robert Fico (Smer-SD). Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) s tým, že on správu vládnemu kabinetu predložil.

To, kedy bude správa prerokovaná, nie je moje rozhodnutie,“ poznamenal Šaško. Zopakoval, že od svojho nástupu do funkcie deklaruje podporu vede, modernému prístupu a vedcom, SAV ako vlajkovej inštitúcii slovenskej vedy a výskumu.

Šéf rezortu zdravotníctva zároveň pripomenul, že splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár má predložiť správu o priebehu pandémie. Na predloženie má určený termín a tieto odpovede podľa neho očakáva aj slovenská verejnosť.

Prezident Peter Pellegrini v stredu prijal predsedu SAV Martina Venharta. Po stretnutí odporučil vláde, aby sa správou SAV o výsledkoch analýzy vakcín proti COVID-19 zaoberala čím skôr. Venhart ho uistil, že vedci správu vykonali v zmysle požiadavky vlády SR a premiéra. Tiež, že použili najmodernejšie vedecké metódy a správu robili bez akéhokoľvek politického nátlaku.

Venhart požiadal o stretnutie s hlavou štátu v reakcii na to, že sa vláda analýzou nezaoberala na minulotýždňovom rokovaní. Analýza podľa SAV ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval Kotlár, sa nepreukázali.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Príbeh o znásilnení v oblasti Košíc si mladá žena vymyslela

Príbeh o znásilnení v oblasti Košíc si mladá žena vymyslela

DNES - 14:00Domáce

Polícia objasnila medializovaný prípad údajného znásilnenia mladej ženy zo soboty v oblasti Košíc.

Opozícia vyčíta vláde, že sa stále nezaoberala analýzou vakcín

Opozícia vyčíta vláde, že sa stále nezaoberala analýzou vakcín

DNES - 13:57Domáce

Opozičné SaS a Hnutie Slovensko vyčítajú vláde, že sa stále nezaoberala analýzou mRNA vakcín proti COVID-19 od Slovenskej akadémie vied.

Danko kritizuje Pellegriniho: Postavil sa na opačnú stranu barikády

Danko kritizuje Pellegriniho: Postavil sa na opačnú stranu barikády

DNES - 13:55Domáce

Prezident podľa Danka využil situáciu so SAV a postavil sa na opačnú stranu barikády.

Pozor na telefonáty od policajta zo Žiliny, ide o podvod

Pozor na telefonáty od policajta zo Žiliny, ide o podvod

DNES - 13:29Domáce

Polícia v stredu opäť eviduje zvýšený počet telefonátov od podvodníkov.

Vosveteit.sk
Google sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávanímGoogle sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávaním
Toto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadeníToto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadení
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniazeAk uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizneNová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
Google prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na interneteGoogle prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na internete
NASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na MarsNASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na Mars
Tvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správTvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP