Streda, 3.9.2025
Danko kritizuje Pellegriniho: Postavil sa na opačnú stranu barikády

Prezident podľa Danka využil situáciu so SAV a postavil sa na opačnú stranu barikády.

Koaličná SNS berie na vedomie vyjadrenia prezidenta SR Petra Pellegriniho na adresu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. V reakcii na Pellegriniho vyjadrenia po stretnutí s predsedom Slovenskej akadémie vied (SAV) Martinom Venhartom k téme analýzy vakcín proti ochoreniu COVID-19 to vyhlásil predseda SNS Andrej Danko. Ako dodal, prezident opäť využil situáciu a postavil sa na opačnú stranu barikády. Prezentoval svoju pozíciu tam, kde ju nikto neočakával.

Slovenská národná strana neznevažuje SAV. Zobrali sme na vedomie ich posudok, avšak z hľadiska témy vakcín považujeme za dôležité, viesť odbornú diskusiu o tom, ktoré vakcíny ľuďom pomáhajú a ktoré im môžu škodiť,“ uviedol Danko.

Podľa Danka je zrejmé, že v období rokov 2020 až 2023 sa „udiali skutočnosti“, ktoré si vyžadujú vysvetlenie. Otázky týkajúce sa vyšetrovania udalostí z obdobia pandémie by prezident podľa neho mal smerovať radšej na ministrov vnútra a zdravotníctva. Pellegrini v stredu skonštatoval, že od Kotlára nevidel analýzu k tomu, čím sa má na poste splnomocnenca zaoberať.

Prezident po stretnutí s Venhartom odporučil vláde SR, aby sa správou SAV o výsledkoch analýzy vakcín proti COVID-19 čím skôr oficiálne zaoberala. Šéf SAV hlavu štátu uistil, že vedci správu vykonali v zmysle požiadavky vlády SR a premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Tiež, že použili najmodernejšie vedecké metódy a správu robili bez akéhokoľvek politického nátlaku.

SAV vypracovala analýzu vakcín po vyjadreniach splnomocnenca vlády Petra Kotlára. Ten okrem iného tvrdil, že v nich bolo vysoké množstvo DNA, čo vedecká analýza vyvrátila. V tejto súvislosti SAV upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.

Zdroj: Info.sk, TASR
