Pozor na telefonáty od policajta zo Žiliny, ide o podvod
Polícia v stredu opäť eviduje zvýšený počet telefonátov od podvodníkov.
Polícia upozorňuje, že telefonujúci sa vydávajú za policajtov či pracovníkov Národnej banky Slovenska (NBS) a používajú vymyslené mená. Polícia pripomína, že policajti si nikdy nepýtajú cennosti ani hotovosť a nikdy neposielajú svoj služobný preukaz. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Podvodníci nepoľavili a skúšajú to na vás neustále. Legenda o volajúcom policajtovi zo Žiliny s menom Marek Varga, ktorý sa vás snaží presvedčiť, že na vaše meno si v banke v Žiline chce niekto vziať úver 10.000 eur, je stále aktuálna. No podvodníci používajú aj iné vymyslené mená policajtov a pracovníkov NBS,“ priblížila Šimková.
Medzi ďalšie vymyslené mená patri plukovník Čutko, poručík Vrbovský zo Žiliny, Hana Kováčová zo Žiliny, Martin Sily a Natália Vilim z NBS. Policajti tiež upozornili na e-mail, z ktorého boli zaslané údaje, ktorý bol na meno Hudáková Veronika.
Polícia vyzýva aj rodinných príslušníkov, aby dostatočne informovali svojich blízkych, aby si vedeli následne v nepríjemnej situácii zachovať chladnú hlavu, nepodľahnúť tlaku podvodníkov a vyhnúť sa peňažnej ujme.
