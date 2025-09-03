  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.9.2025Meniny má Belo
25°Bratislava

Pozor na telefonáty od policajta zo Žiliny, ide o podvod

  • DNES - 13:29
  • Bratislava
Pozor na telefonáty od policajta zo Žiliny, ide o podvod

Polícia v stredu opäť eviduje zvýšený počet telefonátov od podvodníkov.

Polícia upozorňuje, že telefonujúci sa vydávajú za policajtov či pracovníkov Národnej banky Slovenska (NBS) a používajú vymyslené mená. Polícia pripomína, že policajti si nikdy nepýtajú cennosti ani hotovosť a nikdy neposielajú svoj služobný preukaz. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Podvodníci nepoľavili a skúšajú to na vás neustále. Legenda o volajúcom policajtovi zo Žiliny s menom Marek Varga, ktorý sa vás snaží presvedčiť, že na vaše meno si v banke v Žiline chce niekto vziať úver 10.000 eur, je stále aktuálna. No podvodníci používajú aj iné vymyslené mená policajtov a pracovníkov NBS,“ priblížila Šimková.

Medzi ďalšie vymyslené mená patri plukovník Čutko, poručík Vrbovský zo Žiliny, Hana Kováčová zo Žiliny, Martin Sily a Natália Vilim z NBS. Policajti tiež upozornili na e-mail, z ktorého boli zaslané údaje, ktorý bol na meno Hudáková Veronika.

Polícia vyzýva aj rodinných príslušníkov, aby dostatočne informovali svojich blízkych, aby si vedeli následne v nepríjemnej situácii zachovať chladnú hlavu, nepodľahnúť tlaku podvodníkov a vyhnúť sa peňažnej ujme.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šaško: O prerokovaní správy SAV k vakcínam rozhodne premiér

Šaško: O prerokovaní správy SAV k vakcínam rozhodne premiér

DNES - 14:04Domáce

O prerokovaní správy Slovenskej akadémie vied o výsledkoch analýzy proticovidových vakcín na vláde rozhodne premiér Robert Fico.

Príbeh o znásilnení v oblasti Košíc si mladá žena vymyslela

Príbeh o znásilnení v oblasti Košíc si mladá žena vymyslela

DNES - 14:00Domáce

Polícia objasnila medializovaný prípad údajného znásilnenia mladej ženy zo soboty v oblasti Košíc.

Opozícia vyčíta vláde, že sa stále nezaoberala analýzou vakcín

Opozícia vyčíta vláde, že sa stále nezaoberala analýzou vakcín

DNES - 13:57Domáce

Opozičné SaS a Hnutie Slovensko vyčítajú vláde, že sa stále nezaoberala analýzou mRNA vakcín proti COVID-19 od Slovenskej akadémie vied.

Danko kritizuje Pellegriniho: Postavil sa na opačnú stranu barikády

Danko kritizuje Pellegriniho: Postavil sa na opačnú stranu barikády

DNES - 13:55Domáce

Prezident podľa Danka využil situáciu so SAV a postavil sa na opačnú stranu barikády.

Vosveteit.sk
Google sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávanímGoogle sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávaním
Toto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadeníToto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadení
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniazeAk uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizneNová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
Google prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na interneteGoogle prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na internete
NASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na MarsNASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na Mars
Tvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správTvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP