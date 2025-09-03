  • Články
Inšpektori kontrolovali dubajské čokolády, okamžite ich museli stiahnuť z trhu

  • DNES - 20:10
  • Praha
Viaceré čokolády boli nebezpečné.

Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) kontrolovala viaceré dubajské čokolády, ktoré sa predávali na českom trhu. Ide o cukrovinky, ktoré si získali popularitu najmä vďaka sociálnym sieťam. Jemná čokoládu s bohatou pistáciovou náplňou obsahuje chrumkavý kadaif, čo je tradičné blízkovýchodné cesto pripomínajúce tenké rezance.

Kvôli obrovskej popularite sa táto čokoláda, ktorú pôvodne vytvorila dubajská spoločnosť Fix Dessert Chocolatier, začala dovážať do Európy. Inšpekcia postupne skúma vzorky týchto čokolád od rôznych výrobcov, pričom odhalila znepokojujúce výsledky.

V čokoládach našli toxické plesne

SZPI odobrala vzorky štyroch čokolád, ktoré predávali aj v obchodných reťazcoch ako Kaufland či Delmart. V dvoch čokoládach potvrdili vysoký obsah toxických plesní. Ďalšie dve čokolády obsahovali alergény, ktoré neboli uvedené na obale výrobku.

Produkty s označením LEE CHOC DUBAJSKÁ ČOKOLÁDA s dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT) 14.03.2026 a BIND MILK CHOCOLATE DUBAI CITY s DMT 13.12.2025 sú podľa SZPI nebezpečné na konzumáciu. Dôvodom je vysoký obsah aflatoxínov B1, B2,G1,G2.

Čo sú to aflatoxíny
Ide o druh mykotoxínov, ktoré sú produkované určitými plesňami, pričom majú schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele a spôsobovať vážne následky. V prípade dlhodobej konzumácie aflatoxínov ako vedľajších produktov plesní v potravinách môže dôjsť až k poškodeniu pečene a vzniku zhubných nádorov. „Výskyt aflatoxínov bol daný do súvislosti s výskytom rakoviny pečene v tých krajinách, kde je takáto potrava obsahujúca vysoký obsah aflatoxínov dôležitou zložkou ľudskej výživy,“ informuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

Čokolády obsahovali aj alergény, ktoré neboli uvedené na obale

V ďalšej čokoláde pôvodom z Poľska našli alergény. V produkte CHOCOYOCO Habibi DUBAI CHOCOLATE Mléčná čokoláda s pistáciovou náplní (45%) a sušenkami kadayif s DMT 25.09.2026 sa potvrdil obsah arašidov. Tento alergén nebol uvedený na obale čokolády.

Z rovnakého dôvodu stiahli z trhu aj produkt Dubai Style, Mléčná čokoláda s pistáciovým krémem a náplní Kunefe s DMT 26.02.2026. Vo výrobku, ktorý sa predával v Kauflande v Hodoníne, bol nájdený alergén sezam. „Vo výrobku bola zistená prítomnosť sezamu v značnom množstve. Spotrebiteľom boli na etikete v českom jazyku poskytnuté zavádzajúce informácie: „Môže obsahovať stopy... sezamu...“,“ uvádza SZPI.

Zdroj: Info.sk, szpi.gov.cz
