Prezident odporúča vláde zaoberať sa správou SAV k vakcínam čím skôr
Prezident Peter Pellegrini odporúča vláde SR, aby sa správou Slovenskej akadémie vied (SAV) o výsledkoch analýzy vakcín proti COVID-19 oficiálne čím skôr zaoberala.
Vyhlásil to po stredajšom rokovaní v Prezidentskom paláci s predsedom SAV Martinom Venhartom. Ten hlavu štátu uistil, že vedci správu vykonali v zmysle požiadavky vlády SR a premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Tiež, že použili najmodernejšie vedecké metódy a správu robili bez akéhokoľvek politického nátlaku.
„Odporúčam vláde SR, aby sa čím skôr touto správou oficiálne zaoberala, keďže si ju objednala a je hotová. Aby na základe toho potom prijala, v prípade, že potrebuje, nejaké politické rozhodnutia. Ale aby túto diskusiu čím skôr uzavrela a umožnila SAV ďalej si plniť svoje úlohy (...). A aby urobila všetko preto, aby sa veda a vedci nestali terčom posmechu a opovrhovania,“ povedal Pellegrini. Diskusiu je podľa neho dôležité uzavrieť aj preto, aby sa ďalej „nejatrila atmosféra“ a zo SAV sa nerobil predmet politického boja.
SAV nesmie byť podľa neho terčom útokov len preto, že obsah analýzy nezodpovedá predstavám splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. „To neoprávňuje vládu hazardovať s dôverou občanov vo vedecké autority,“ dodal. Pripustil možnosť analýzu konfrontovať v diskusiách, tie však podľa hlavy štátu musia prebiehať výlučne na odbornej úrovni. Ozrejmil zároveň, že na stretnutí Venhartovi zdôraznil, aby sa SAV vyvarovala akýmkoľvek náznakom, že by sa chcela „miešať do politiky“.
To, že správu opakovane nezaradili do programu schôdze vlády, nepokladá za dobrý signál. Podľa neho však zároveň diskusia o analýze nepatrí na výjazdové rokovanie, najmä pre jej závažnosť. „Ale pevne verím, že po návrate pána premiéra zo zahraničných ciest si to vláda zaradí ako svoj bod programu,“ poznamenal.
O zotrvaní Kotlára vo funkcii sa prezident vyjadril, že stále od neho nevidel analýzu k tomu, čím sa má na svojom poste zaoberať. „Stále sa motá len v chemickom zložení vakcín,“ podotkol. Pripomenul, že Kotlár skončí vo funkcii až vtedy, keď o tom rozhodne predseda vlády. „Neprináleží mi robiť personálnu politiku, ktorá spadá plne do kompetencií pána premiéra, tak ako on nemá právo rozhodovať o tom, kto bude môj poradca,“ doplnil.
Venhart po stretnutí s prezidentom rovnako uistil, že analýzu robili bez akéhokoľvek tlaku či vplyvu výrobcov jednotlivých preparátov, ktoré skúmali. Pripomenul, že výsledky čoskoro predstavia odborníci z Biomedicínskeho centra SAV na samostatnej tlačovej konferencii vo štvrtok 4. septembra. Ocenil tiež prácu vedcov z Biomedicínskeho centra SAV, Chemického ústavu SAV a tímu z Univerzity Komenského v Bratislave. „SAV si stojí za tým, čo je uvedené v správe a veľmi víta včerajšie rozhodnutie ministerstva zdravotníctva o obnovení nákupu vakcín proti COVID-19,“ dodal.
Venhart požiadal o stretnutie s hlavou štátu v reakcii na to, že sa vláda analýzou nezaoberala na minulotýždňovom rokovaní. Analýza podľa SAV ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval Kotlár, sa nepreukázali.
Machala informoval o výsledku pravosti busty Ceclílie Gonzagovej
Busta Ceclílie Gonzagovej je späť v Levoči.
Čelná zrážka dvoch áut: Na mieste zasahoval vrtuľník
Po čelnej zrážke dvoch áut sa vážne zranila 39-ročná žena.
Žilinská FNsP bola riadne zaradená do tretej úrovne nemocníc
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina bola na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR riadne zaradená do III. úrovne nemocníc s poskytovaním komplexnej akútnej a plánovanej zdravotnej starostlivosti.
Nehoda kamiónov: Diaľnicu D1 uzavreli
Diaľnicu D1 museli pre nehodu uzavrieť.