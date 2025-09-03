  • Články
Skupina stíhaná pre podporu terorizmu plánovala aj vraždu, obeť prežila len vďaka šťastnej náhode

  • DNES - 11:54
  • Praha
Českí kriminalisti pri vyšetrovaní skupiny mladých, ktorých už niekoľko mesiacov stíhajú pre podporu a propagáciu terorizmu, odhalili aj plánovanie vraždy.

Obeť útoku podľa polície prežila len vďaka šťastnej náhode. Jeden z podozrivých bol v dobe spáchania skutku mladistvý, druhý bol ešte mladší a vekom nebol trestne zodpovedný. O nových skutočnostiach v prípade polícia informovala v stredu na svojom webe, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa dosiaľ zaistených dôkazov kriminalisti odhalili, že obvinení sa okrem propagácie terorizmu Islamského štátu zameriavali aj na šírenie nenávisti voči menšinám a LGBT+ komunite. „V roku 2024 sa rozhodli vyskúšať, aké to je niekoho zabiť' a naplánovali vraždu osoby zo sociálne a ekonomicky slabšej skupiny obyvateľov. Svoj plán začali uskutočňovať, ale obeť útoku nezomrela len vďaka šťastnej náhode,“ uviedol hovorca Policajného prezídia ČR Jakub Vinčálek.

Polícia podotkla, že orgány činné v trestnom konaní sa s mladistvými páchateľmi stretávajú čoraz častejšie. Alarmujúce podľa nich je, že páchatelia nízkeho veku často nerozlišujú medzi online prostredím a realitou, čo sa prejavuje stratou empatie a zodpovednosti a vedie to až k spáchaniu najzávažnejšej trestnej činnosti.

Česká polícia v júni informovala o tom, že v spolupráci s Bezpečnostnou informačnou službou (BIS) odhalila skupinu piatich podozrivých z podpory a propagácie terorizmu. Radikalizovali sa na sociálnych sieťach, kde šírili nenávistný obsah proti menšinám, schvaľovali islamistické teroristické útoky a propagovali džihádizmus. Pokúsili sa tiež zapáliť synagógu v Brne. Mladých Čechov lákali na sociálnych sieťach náborári Islamského štátu na boje v Sýrii.

Zdroj: Info.sk, TASR
