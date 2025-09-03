Machala informoval o výsledku pravosti busty Ceclílie Gonzagovej
Busta Ceclílie Gonzagovej je späť v Levoči.
Busta Cecílie Gonzagovej z Levoče je replikou z 19. storočia. Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala o tom informoval v stredu na tlačovej konferencii v historickej radnici v Levoči. Zároveň prezentoval výsledky expertízneho posudku pravosti busty, ktorý v júli zrealizoval Francesco Caglioti.
Správu aktualizujeme.
