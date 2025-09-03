  • Články
Streda, 3.9.2025Meniny má Belo
22°Bratislava

Čelná zrážka dvoch áut: Na mieste zasahoval vrtuľník

  • DNES - 11:29
  • Trenčín
Čelná zrážka dvoch áut: Na mieste zasahoval vrtuľník

Po čelnej zrážke dvoch áut sa vážne zranila 39-ročná žena.

Trenčianska posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe (ATE) zasahovala v utorok (2. 9.) podvečer pri dopravnej nehode za obcou Prejta v Ilavskom okrese. Zrazili sa tam dva osobné automobily. Informovala o tom ATE na sociálnej sieti.

Pri čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel utrpeli zranenia dve osoby. Pilot záchranárskeho vrtuľníka pristál priamo na ceste v blízkosti miesta nehody. Leteckí záchranári si od pozemných zložiek prevzali do starostlivosti 39-ročnú ženu, ktorá pri náraze utrpela vážne poranenia viacerých častí tela. Lekárka leteckej záchrannej služby jej na mieste poskytla neodkladnú zdravotnú starostlivosť,“ informujú leteckí záchranári.

Foto: AIR – TRANSPORT EUROPE

Po stabilizovaní zdravotného stavu ženu preložili na palubu vrtuľníka a následne letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

Zdroj: Info.sk, TASR
