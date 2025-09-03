Čelná zrážka dvoch áut: Na mieste zasahoval vrtuľník
Po čelnej zrážke dvoch áut sa vážne zranila 39-ročná žena.
Trenčianska posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe (ATE) zasahovala v utorok (2. 9.) podvečer pri dopravnej nehode za obcou Prejta v Ilavskom okrese. Zrazili sa tam dva osobné automobily. Informovala o tom ATE na sociálnej sieti.
„Pri čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel utrpeli zranenia dve osoby. Pilot záchranárskeho vrtuľníka pristál priamo na ceste v blízkosti miesta nehody. Leteckí záchranári si od pozemných zložiek prevzali do starostlivosti 39-ročnú ženu, ktorá pri náraze utrpela vážne poranenia viacerých častí tela. Lekárka leteckej záchrannej služby jej na mieste poskytla neodkladnú zdravotnú starostlivosť,“ informujú leteckí záchranári.
Foto: AIR – TRANSPORT EUROPE
Po stabilizovaní zdravotného stavu ženu preložili na palubu vrtuľníka a následne letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice v Trenčíne.
Machala informoval o výsledku pravosti busty Ceclílie Gonzagovej
Busta Ceclílie Gonzagovej je späť v Levoči.
Žilinská FNsP bola riadne zaradená do tretej úrovne nemocníc
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina bola na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR riadne zaradená do III. úrovne nemocníc s poskytovaním komplexnej akútnej a plánovanej zdravotnej starostlivosti.
Nehoda kamiónov: Diaľnicu D1 uzavreli
Diaľnicu D1 museli pre nehodu uzavrieť.
Čelná zrážka dvoch áut: Cestu museli uzavrieť
Úsek cesty je pre nehodu neprejazdný.