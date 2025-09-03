  • Články
V priebehu utorka padli dva rekordy nízkej hladiny Visly

  • DNES - 10:30
  • Varšava
Na hydrologickej stanici Varšava-Bulwary namerali v utorok popoludní ďalší rekord nízkeho stavu Visly.

Podľa údajov Inštitútu meteorológie a vodného hospodárstva (IMGW) klesla na štyri centimetre, čo je o centimeter menej ako ráno v ten istý deň. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Ráno o 4.40 IMGW informoval o historickom minime päť centimetrov, ktoré bolo pokorené o niekoľko hodín neskôr popoludní. Prognózy naznačujú, že veľmi nízky vodný stav sa udrží ešte niekoľko dní a podľa predpovedí meteorológov by hladina Visly mohla ešte klesnúť.

Pre hlavné mesto má Visla zásadný význam, keďže pokrýva približne 70 percent spotreby vody. Zvyšných 30 percent zabezpečuje Zegrzyňská vodná nádrž.

Významnú časť zásobovania vodou z Visly zabezpečuje špeciálna podzemná studňa Gruba Kaška vybudovaná v koryte rieky. Funguje na princípe prirodzenej filtrácie - voda do nej presakuje štrkovým dnom a následne je zachytávaná drenážnym potrubím v hĺbke šesť metrov a privádzaná do úpravne vody a mestského vodovodu. Ide o jediné zariadenie tohto druhu v Európe.

Podľa vyjadrenia riaditeľky Varšavských vodovodov Renaty Tomusiak pre agentúru PAP dodávky vody v súčasnosti nie sú ohrozené.

Pre nízku hladinu Visly od 12. augusta až do odvolania nepremávajú mestské trajekty, oznámil varšavský dopravný podnik.

Zdroj: Info.sk, TASR
