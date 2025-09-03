Fico hovoril s Lukašenkom o možnej návšteve v Bielorusku
- DNES - 9:55
- Peking/Minsk
Slovenský premiér Robert Fico by mohol navštíviť Bielorusko.
O možnosti takejto cesty rokoval počas neformálneho stretnutia v Pekingu s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. V stredu o tom informovala agentúra BelTA, píše TASR.
Obe strany sa zhodli na potrebe naplánovať návštevu, na ktorej by sa diskutovalo o potenciálnych oblastiach spolupráce medzi oboma krajinami, napísala agentúra. Úrad vlády SR ani premiér o týchto rozhovoroch doposiaľ neinformovali.
Podľa bieloruského štátneho kanála Pul Pervogo existuje viacero projektov, ktoré by mohli prispieť k rozšíreniu bilaterálnych vzťahov.
BelTA pripomína, že v rámci diplomatických krokov Slovensko nedávno vymenovalo nového veľvyslanca v Minsku Jozefa Migaša, ktorý nastúpil do funkcie v júni. V Bielorusku už pôsobil v rokoch 2016 – 2020.
„Slovenská republika má záujem o pragmatickú spoluprácu s každou krajinou sveta. Chceme preto obnoviť konštruktívny dialóg aj s bieloruskou stranou,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár pri oznamovaní Migašovho vymenovania.
Putin sa poďakoval Kimovi za nasadenie vojakov, lídri sľubujú posilnenie vzťahov
Ruský prezident Vladimir Putin sa v stredu v Pekingu poďakoval severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi za nasadenie vojakov z KĽDR na podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine.
Trump: Pozdravujem Siho, Kima a Putina, ktorí spoločne konšpirujú proti USA
Americký prezident Donald Trump v stredu reagoval na vojenskú prehliadku v Pekingu, ktorou si Čína pripomína 80. výročie skončenia druhej svetovej vojny.
Ukrajina sa pre väzby na Rusko chystá zakázať najväčšiu pravoslávnu cirkev
Ukrajinský štátny úrad pre záležitosti menšín a slobodu svedomia podal na súde žalobu, ktorou chce dosiahnuť ukončenie činnosti kyjevskej metropolie ukrajinskej pravoslávnej cirkvi.
Trump potvrdil, že nasadí vojenské jednotky do Chicaga
Americký prezident Donald Trump v utorok potvrdil, že jeho vláda nasadí vojenské jednotky do mesta Chicago, ktoré šéf Bieleho domu nazval „pekelným miestom“.