Fico hovoril s Lukašenkom o možnej návšteve v Bielorusku

  • DNES - 9:55
  • Peking/Minsk
Slovenský premiér Robert Fico by mohol navštíviť Bielorusko.

O možnosti takejto cesty rokoval počas neformálneho stretnutia v Pekingu s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. V stredu o tom informovala agentúra BelTA, píše TASR.

Obe strany sa zhodli na potrebe naplánovať návštevu, na ktorej by sa diskutovalo o potenciálnych oblastiach spolupráce medzi oboma krajinami, napísala agentúra. Úrad vlády SR ani premiér o týchto rozhovoroch doposiaľ neinformovali.

Podľa bieloruského štátneho kanála Pul Pervogo existuje viacero projektov, ktoré by mohli prispieť k rozšíreniu bilaterálnych vzťahov.

BelTA pripomína, že v rámci diplomatických krokov Slovensko nedávno vymenovalo nového veľvyslanca v Minsku Jozefa Migaša, ktorý nastúpil do funkcie v júni. V Bielorusku už pôsobil v rokoch 2016 – 2020.

Slovenská republika má záujem o pragmatickú spoluprácu s každou krajinou sveta. Chceme preto obnoviť konštruktívny dialóg aj s bieloruskou stranou,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár pri oznamovaní Migašovho vymenovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
