Žilinská FNsP bola riadne zaradená do tretej úrovne nemocníc

  • DNES - 9:51
  • Žilina
Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina bola na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR riadne zaradená do III. úrovne nemocníc s poskytovaním komplexnej akútnej a plánovanej zdravotnej starostlivosti. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová. Doplnila, že žilinskej nemocnici bolo zároveň pridelené podmienené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v šiestich programoch v IV. úrovni.

Žilinská nemocnica bola doposiaľ zaradená v tretej úrovni nemocníc podmienečne. „Ministerstvo zdravotníctva dôkladne posudzovalo našu argumentáciu a objektívne vyhodnotilo aktuálny stav, ktorého výsledkom je splnenie kritérií a riadne zaradenie do III. úrovne. Toto rozhodnutie vnímam ako dôležitý míľnik, ktorý dokazuje, ako neúnavne pracujeme na postavení žilinskej nemocnice,“ zhodnotil riaditeľ FNsP Žilina Juraj Kacian.

Podľa ekonomicko-technického námestníka Pavla Záňa je ambíciou nemocnice udržať si svoju pozíciu a pokračovať v ďalšom napredovaní. „Riadne zaradenie do III. úrovne je dobrou správou aj pre obyvateľov Žiliny a okolia, pretože zostáva zachovaná zdravotná starostlivosť v aktuálnej podobe a v mnohých oblastiach sa otvárajú možnosti jej rozvoja,“ skonštatoval Záň.

Nemocnici bolo zároveň pridelené podmienené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v šiestich programoch v IV. úrovni. Konkrétne ide o program brušnej chirurgie, otorinolaryngologický program, oftalmologický a traumatologický program, otorinolaryngologický program pre deti a ortopedický program pre deti.

Zdroj: Info.sk, TASR
