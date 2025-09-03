Putin sa poďakoval Kimovi za nasadenie vojakov, lídri sľubujú posilnenie vzťahov
- DNES - 9:42
- Peking
Ruský prezident Vladimir Putin sa v stredu v Pekingu poďakoval severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi za nasadenie vojakov z KĽDR na podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine.
Kim vyhlásil, že pomáhať Moskve v čo najväčšej miere je pre jeho krajinu „bratskou povinnosťou“. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AP, AFP, TASS a portálu BBC.
Putin vyhlásil, že Moskva a Pchjongjang stoja spoločne v boji „proti modernému nacizmu“. Pred novinármi ocenil „odvahu a hrdinstvo“ severokórejských vojakov, ktorí sa podľa neho podieľali na odrazení ukrajinských útokov v ruskej pohraničnej Kurskej oblasti. „Vaši vojaci bojovali statočne a hrdinsky,“ uviedol ruský prezident. Juhokórejské spravodajské služby odhadujú, že od minulého roka vyslal Pchjongjang do Ruska približne 15.000 vojakov.
Kim poďakoval Putinovi za uznanie a pripomenul, že vzájomná spolupráca sa posilnila po podpise dohody z minulého roka, ktorá obsahuje aj záväzok vzájomnej obrany v prípade agresie. Dokument vtedy označil za „najsilnejšiu dohodu v dejinách“ vzťahov oboch štátov. V Pekingu zároveň vyzval na ďalšie prehĺbenie spolupráce v rôznych oblastiach.
Stretnutie Putina a Kima sa uskutočnilo po veľkej vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.
