Nehoda kamiónov: Diaľnicu D1 uzavreli
Diaľnicu D1 museli pre nehodu uzavrieť.
Diaľnica D1 pri Piešťanoch smerom do Trenčína je pre dopravnú nehodu uzavretá. Policajti odkláňajú dopravu cez Piešťany. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Z dôvodu nehody kamiónov je smer úplne uzavretý a policajti vykonávajú odklon dopravy,“ priblížila polícia s tým, že viac informácií poskytne hneď, ako to situácia dovolí.
Ako informovala Zelená vlna STVR, na mieste havarovalo viacero kamiónov. Jeden z nich skončil prevrátený na boku a blokuje celú šírku diaľnice.
Žilinská FNsP bola riadne zaradená do tretej úrovne nemocníc
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina bola na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR riadne zaradená do III. úrovne nemocníc s poskytovaním komplexnej akútnej a plánovanej zdravotnej starostlivosti.
