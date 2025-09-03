Trump: Pozdravujem Siho, Kima a Putina, ktorí spoločne konšpirujú proti USA
- DNES - 8:33
- Washington
Americký prezident Donald Trump v stredu reagoval na vojenskú prehliadku v Pekingu, ktorou si Čína pripomína 80. výročie skončenia druhej svetovej vojny.
Šéf Bieleho domu poslal pozdrav čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi, prezidentovi Ruska Vladimirovi Putinovi a severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi, ktorí podľa neho spoločne v Pekingu konšpirujú proti Spojeným štátom. Napísal to v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth, informuje TASR.
Čínskemu prezidentovi a ľudu Trump odkázal, aby si dnešný deň osláv užili. Upozornil však, že Spojené štáty počas druhej svetovej vojny poskytli Číne podporu v bojoch proti Japonsku a mnohí Američania pri nich zahynuli.
„Veľkou otázkou, ktorú treba zodpovedať je, či čínsky prezident Si spomenie obrovskú podporu a krv, ktorú Spojené štáty preliali, aby Číne pomohli zabezpečiť slobodu,“ napísal Trump. „Mnohí Američania zahynuli pri čínskom úsilí o víťazstvo a slávu. Dúfam, že si ich náležite uctia a pripomenú pre ich odvahu a obetu!“ zdôraznil.
