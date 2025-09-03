Čelná zrážka dvoch áut: Cestu museli uzavrieť
Úsek cesty je pre nehodu neprejazdný.
Na ceste z Moldavy nad Bodvou smerom na Jasov v okrese Košice-okolie došlo v stredu ráno k čelnej zrážke dvoch vozidiel. Úsek je aktuálne neprejazdný. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Na mieste sú prítomné všetky záchranné zložky, vodiči boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom, aktuálne si ich do svojej starostlivosti prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ spresnila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Dopravu v danom úseku riadia a usmerňujú policajti. Vodičom odporúčajú použiť alternatívne trasy a zvýšiť opatrnosť.
