Čelná zrážka dvoch áut: Cestu museli uzavrieť

  • DNES - 8:04
  • Košice
Úsek cesty je pre nehodu neprejazdný.

Na ceste z Moldavy nad Bodvou smerom na Jasov v okrese Košice-okolie došlo v stredu ráno k čelnej zrážke dvoch vozidiel. Úsek je aktuálne neprejazdný. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Na mieste sú prítomné všetky záchranné zložky, vodiči boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom, aktuálne si ich do svojej starostlivosti prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ spresnila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

Dopravu v danom úseku riadia a usmerňujú policajti. Vodičom odporúčajú použiť alternatívne trasy a zvýšiť opatrnosť.

Zdroj: Info.sk, TASR
