Ukrajina sa pre väzby na Rusko chystá zakázať najväčšiu pravoslávnu cirkev
- DNES - 7:31
- Kyjev
Ukrajinský štátny úrad pre záležitosti menšín a slobodu svedomia (DESS) podal na súde žalobu, ktorou chce dosiahnuť ukončenie činnosti kyjevskej metropolie ukrajinskej pravoslávnej cirkvi (UPC) spájanej s ruskou pravoslávnou cirkvou a jej moskovským patriarchátom. V utorok o tom informovala agentúra DPA, ktorá sa odvolala na správu agentúry Interfax-Ukrajina.
Úrad DESS podal žalobu na Najvyšší správny súd ešte minulý piatok. Predseda DESS Viktor Jelenskyj očakáva, že súd bude konať rýchlo. Podľa vlastných slov sa bude snažiť zabezpečiť, aby prípad na súde nezapadol, keďže pokusy o obštrukcie badať už teraz.
Strata právneho štatútu UPC by znamenala, že jej farnosti by už nemohli byť organizované centrálne.
Jelenskyj súčasne upozornil, že táto situácia neznamená, že by sa farnosti museli pripojiť k inej cirkvi. „Štát nikoho nenúti, aby sa pripojil k pravoslávnej cirkvi Ukrajiny (PCU) alebo akejkoľvek inej cirkvi,“ objasnil.
UPC s približne 10.000 farnosťami je najväčšou náboženskou komunitou na Ukrajine. Predtým patrila pod moskovský patriarchát, ale vzťahy s Moskvou ochladli po tom, ako patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill začal otvorene podporovať ruskú inváziu na Ukrajinu a tento svoj postoj doteraz nezmenil.
Ukrajinské úrady spochybňujú nezávislosť UPC a žiadajú jej zákaz na základe zákona z augusta 2024, ktorý umožňuje zakázať náboženské organizácie s väzbami na Rusko.
V súlade s týmto zákonom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v júli odobral metropolitovi UPC Onufrijovi ukrajinské občianstvo. Ako dôvod sa uvádzalo utajenie ruského občianstva, čo však tento 80-ročný prímas popiera.
PCU vznikla v roku 2018 zjednotením viacerých ukrajinských cirkví a je autokefálna, teda nezávislá od Moskvy. PCU podporuje ukrajinský štát a bývalý prezident Petro Porošenko ju považoval za oficiálne preferovanú cirkev. Hoci má PCU menej farností než UPC, štát jej poskytuje podporu a propaguje ju ako legitímnu ukrajinskú pravoslávnu komunitu, doplnil Interfax-Ukrajina.
