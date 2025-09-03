  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.9.2025Meniny má Belo
18°Bratislava

Trump potvrdil, že nasadí vojenské jednotky do Chicaga

  • DNES - 7:02
  • Washington
Trump potvrdil, že nasadí vojenské jednotky do Chicaga

Americký prezident Donald Trump v utorok potvrdil, že jeho vláda nasadí vojenské jednotky do mesta Chicago, ktoré šéf Bieleho domu nazval „pekelným miestom“.

Neinformoval však, kedy by mohli byť vojaci v treťom najväčšom meste USA nasadení. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.

Ideme do toho. Nie je to politická záležitosť. Je to moja povinnosť, keďže za uplynulého dva a pol týždňa bolo zabitých 20 ľudí a 75 bolo postrelených,“ vysvetlil svoj postoj americký prezident.

Trump vyzdvihol aj nasadenie príslušníkov národnej gardy v Los Angeles a hlavnom meste Washington. Uviedol, že išlo o úspešné opatrenia, ktoré prispeli k zníženiu kriminality.

Prezident vo svojom prejave v Oválnej pracovni zároveň kritizoval demokratického guvernéra štátu Illinois J. B. Pritzkera, ktorý vyhlásil, že situácia v Chicagu nevyžaduje zásah zo strany federálnej vlády.

Trump povedal, že by bol rád, keby mu Pritzker zavolal a sám požiadal o nasadenie vojakov. Ten však opakovane vyhlásil, že s prezidentovým plánom nesúhlasí. „Vôbec tu nejde o boj proti zločinu alebo o zvýšenie bezpečnosti v Chicagu,“ reagoval na prezidentove slová Pritzker. „Trump chce otestovať svoju moc a vytvoriť politické divadlo, aby zakryl svoju korupciu,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Čína na prehliadke predstavila nové zbrane vrátane rakiet a dronov

Čína na prehliadke predstavila nové zbrane vrátane rakiet a dronov

DNES - 6:07Zahraničné

Čínska armáda na stredajšej veľkej vojenskej prehliadke v Pekingu pri príležitosti osláv 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny predstavila viacero nových zbraní.

Trump: Som z Putina „veľmi sklamaný“

Trump: Som z Putina „veľmi sklamaný“

VČERA - 22:14Zahraničné

Šéf Bieleho domu poprel medializované informácie o jeho zhoršujúcom sa zdravotnom stave.

Macron: Izraelská ofenzíva nezastaví snahy o uznanie Palestínskeho štátu

Macron: Izraelská ofenzíva nezastaví snahy o uznanie Palestínskeho štátu

VČERA - 22:13Zahraničné

Izrael nemôže zastaviť snahy o uznanie Palestínskeho štátu rozšírenou ofenzívou v Gaze ani anexiou okupovaného palestínskeho územia, vyhlásil v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Blanár na Bledskom strategickom fóre: Sme svedkami dvojitého prístupu

Blanár na Bledskom strategickom fóre: Sme svedkami dvojitého prístupu

VČERA - 20:12Zahraničné

Juraj Blanár v utorok vystúpil v Slovinsku na Bledskom strategickom fóre zameranom na najnaliehavejšie globálne výzvy a strategický dialóg.

Vosveteit.sk
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniazeAk uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizneNová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
Google prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na interneteGoogle prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na internete
NASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na MarsNASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na Mars
Tvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správTvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správ
Cigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredieCigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredie
Spojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová ničSpojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová nič
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP