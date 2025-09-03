Čína na prehliadke predstavila nové zbrane vrátane rakiet a dronov
- DNES - 6:07
- Peking
Čínska armáda na stredajšej veľkej vojenskej prehliadke v Pekingu pri príležitosti osláv 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny predstavila viacero nových zbraní.
Verejnosť po prvýkrát uvidela medzikontinentálnu balistickú raketu DF-5C alebo laserovú zbraň LY-1. TASR o tom píše podľa televízie BBC.
Nová medzikontinentálna raketa DF-5C je variantom strely rovnakého typu Tung-feng-5. Vojenský analytik Alexander Neill pre BBC uviedol, že raketa má pravdepodobne väčší dosah a môže niesť až 12 jadrových hlavíc.
DF-5C je navrhnutá na odpal zo sila a slúži najmä ako strategický odstrašujúci prostriedok. Pokiaľ by ju vypustili zo zariadení na severe krajiny, bola by schopná zasiahnuť územie kontinentálnych Spojených štátov, tvrdí Neill.
Predstavená bola aj laserová zbraň LY-1, ktorá bola pripevnená na osemkolesovom obrnenom vozidle HZ-155. Podľa analytika je mimoriadne výkonná a môže vyradiť alebo spáliť elektroniku, či dokonca oslepiť pilotov.
Na prehliadke bolo možné spozorovať i veľké ponorkové drony AJX002. Tieto 18 metrov dlhé bezpilotné stroje sa môžu ponoriť do hĺbky 18 až 20 metrov. Využité môžu byť pri riadiacich a prieskumných misiách, ako aj na útoky na lode alebo ponorky.
Medzi ďalšími predstavenými zbraňami bol systém protivzdušnej obrany stredného dosahu HQ-29, ako aj nový systém zameraný na zneškodňovanie veľkých skupín dronov.
