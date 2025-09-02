Vyhadzov zo známej firmy: Šéf mal románik s podriadenou
- DNES - 20:59
- Vevey
Vedúci zastával svoj post na čele medzinárodnej firmy len rok.
Laurent Freixe skončil ako riaditeľ švajčiarskej spoločnosti Nestlé. Informoval o tom portál BBC s tým, že k jeho prepusteniu došlo po zistení, že udržiava „romantický zväzok“ so svojou priamou podriadenou.
O Freixeho romániku informovalo vedenie spoločnosti po tom, ako prebehlo vyšetrovanie. To malo spustiť oznámenie od whistleblowera.
„Šlo o nevyhnutné rozhodnutie. Hodnoty a ich dodržiavanie sú silným základom spoločnosti Nestlé. Ďakujem Laurentovi za roky práce pre spoločnosť,“ uviedol jeden z predsedov spoločnosti Paul Bulcke.
Odchádza bez odstupného
Freixeho vyšetrovali pre údajný románik už skôr v roku 2025, keď sa však nenašlo dostatok dôkazov na jeho prepustenie. Milostný pomer mal udržiavať s jednou zamestnankýň, ktorá nebola členkou predstavenstva.
Po neúspechu s interným vyšetrovaním spoločnosť pribrala do tímu aj externých vyšetrovateľov, ktorí potvrdili podozrenia. „Externé vyšetrovanie sme začali krátko po prvotnom internom vyšetrovaní, a dnešné rozhodnutie dokazuje, že k obvineniam a vyšetrovaniu pristupujeme veľmi vážne,“ uviedol hovorca Nestlé.
Spoločnosť pre BBC uviedla, že Freixe po odchode nedostane odstupné. V Nestlé pritom pôsobil takmer 40 rokov. Na poste generálneho riaditeľa by ho mal nahradiť Philipp Navratil.
Po vykoľajení ikonickej lisabonskej lanovky hlásia 15 obetí
Najmenej 15 ľudí zahynulo v stredu pri vykoľajení a následnej havárii ikonickej lisabonskej lanovky Glória. Ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia.
Nawrocki v USA Trumpovi zdôraznil nedôveru voči Putinovi
Poľský prezident Karol Nawrocki uviedol, že počas rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone zopakoval svoje jasné stanovisko voči Rusku, vyjadril solidaritu s Ukrajinou a podporu sankcií.
Európa je pripravená poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky, vyhlásil Macron
Európa je po podpise mierovej dohody pripravená okamžite poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky, vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Trump hrozí sankciami proti Rusku
Americký prezident Donald Trump naznačil nové sankcie proti Rusku, ak nebude spokojný s reakciou Vladimira Putina v súvislosti s dosiahnutím mierovej dohody, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine.