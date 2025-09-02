  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.9.2025Meniny má Belo
18°Bratislava

Vyhadzov zo známej firmy: Šéf mal románik s podriadenou

  • DNES - 20:59
  • Vevey
Vyhadzov zo známej firmy: Šéf mal románik s podriadenou

Vedúci zastával svoj post na čele medzinárodnej firmy len rok.

Laurent Freixe skončil ako riaditeľ švajčiarskej spoločnosti Nestlé. Informoval o tom portál BBC s tým, že k jeho prepusteniu došlo po zistení, že udržiava „romantický zväzok“ so svojou priamou podriadenou.

O Freixeho romániku informovalo vedenie spoločnosti po tom, ako prebehlo vyšetrovanie. To malo spustiť oznámenie od whistleblowera.

„Šlo o nevyhnutné rozhodnutie. Hodnoty a ich dodržiavanie sú silným základom spoločnosti Nestlé. Ďakujem Laurentovi za roky práce pre spoločnosť,“ uviedol jeden z predsedov spoločnosti Paul Bulcke.

Odchádza bez odstupného

Freixeho vyšetrovali pre údajný románik už skôr v roku 2025, keď sa však nenašlo dostatok dôkazov na jeho prepustenie. Milostný pomer mal udržiavať s jednou zamestnankýň, ktorá nebola členkou predstavenstva.

Po neúspechu s interným vyšetrovaním spoločnosť pribrala do tímu aj externých vyšetrovateľov, ktorí potvrdili podozrenia. „Externé vyšetrovanie sme začali krátko po prvotnom internom vyšetrovaní, a dnešné rozhodnutie dokazuje, že k obvineniam a vyšetrovaniu pristupujeme veľmi vážne,“ uviedol hovorca Nestlé.

Spoločnosť pre BBC uviedla, že Freixe po odchode nedostane odstupné. V Nestlé pritom pôsobil takmer 40 rokov. Na poste generálneho riaditeľa by ho mal nahradiť Philipp Navratil.

Zdroj: Info.sk, bbc.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Po vykoľajení ikonickej lisabonskej lanovky hlásia 15 obetí

Po vykoľajení ikonickej lisabonskej lanovky hlásia 15 obetí

DNES - 22:04Zahraničné

Najmenej 15 ľudí zahynulo v stredu pri vykoľajení a následnej havárii ikonickej lisabonskej lanovky Glória. Ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia.

Nawrocki v USA Trumpovi zdôraznil nedôveru voči Putinovi

Nawrocki v USA Trumpovi zdôraznil nedôveru voči Putinovi

DNES - 21:37Zahraničné

Poľský prezident Karol Nawrocki uviedol, že počas rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone zopakoval svoje jasné stanovisko voči Rusku, vyjadril solidaritu s Ukrajinou a podporu sankcií.

Európa je pripravená poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky, vyhlásil Macron

Európa je pripravená poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky, vyhlásil Macron

DNES - 20:58Zahraničné

Európa je po podpise mierovej dohody pripravená okamžite poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky, vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Trump hrozí sankciami proti Rusku

Trump hrozí sankciami proti Rusku

DNES - 20:12Zahraničné

Americký prezident Donald Trump naznačil nové sankcie proti Rusku, ak nebude spokojný s reakciou Vladimira Putina v súvislosti s dosiahnutím mierovej dohody, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine.

Vosveteit.sk
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na sveteČína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zložNárodná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Samsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčikSamsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčik
Google sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávanímGoogle sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávaním
Toto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadeníToto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadení
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniazeAk uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizneNová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP