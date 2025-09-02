Opitý vodič chcel podplatiť policajta, všetko zachytila kamera
Vodičovi zistili alkohol v dychu, pri zadržaní sa pokúsil podplatiť policajtov.
43-ročného občana Gruzínska Mikheila U. odsúdili a vyhostili zo Slovenskej republiky po tom, ako ho zadržala policajná hliadka pri šoférovaní pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na Facebooku s tým, že k udalosti došlo ešte vo štvrtok 28. augusta krátko po 21:30 hod.
Vodiča Oplu polícia zastavila kvôli poškodenému zadnému svetlu a jazde zo strany na stranu vozovky. Dychová skúška namerala vodičovi 1,98 promile alkoholu v dychu.
Po tom, ako policajti oboznámili Gruzínca s výsledkom, ten sa ich pokúsil podplatiť 40 eurami, čo zachytila aj kamera pripevnená na uniforme jedného z policajtov.
„Vyšetrovateľ krajskej kriminálky tak 43 – ročnému Mikheilovi U. v rámci procesných úkonov vzniesol obvinenie v bode I. pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a v bode II. pre prečin podplácania,“ uviedla polícia s tým, že muža za dané skutky odsúdili a vyhostili zo Slovenska.
SaS žiada odvolanie Pavla Gašpara z čela SIS, mal poskytnúť otcovi informácie chránené zákonom
Opozičná SaS žiada odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara. Tvrdí, že porušuje mlčanlivosť.
Blanár očakáva od stretnutia premiéra so Zelenským konštruktívny dialóg
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár očakáva od stretnutia premiéra Roberta Fica s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským konštruktívny dialóg.
Premiér: Slovensko začína zohrávať aktívnu úlohu vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou
Predseda vlády SR Robert Fico sa vo štvrtok v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
SAJCH: Dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa zhoršila
Dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa za posledný rok zhoršila, predovšetkým pre poistencov štátnej VšZP, ktorá odzmluvnila viacerých poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
Hasiči likvidovali požiar na balkóne bytového domu v Bratislave
Bratislavskí hasiči zasahovali v stredu neskoro večer pri požiari na balkóne sedemposchodového bytového domu na Ivánskej ceste.