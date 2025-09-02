  • Články
Opitý vodič chcel podplatiť policajta, všetko zachytila kamera

Vodičovi zistili alkohol v dychu, pri zadržaní sa pokúsil podplatiť policajtov.

43-ročného občana Gruzínska Mikheila U. odsúdili a vyhostili zo Slovenskej republiky po tom, ako ho zadržala policajná hliadka pri šoférovaní pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na Facebooku s tým, že k udalosti došlo ešte vo štvrtok 28. augusta krátko po 21:30 hod.

Vodiča Oplu polícia zastavila kvôli poškodenému zadnému svetlu a jazde zo strany na stranu vozovky. Dychová skúška namerala vodičovi 1,98 promile alkoholu v dychu.

Po tom, ako policajti oboznámili Gruzínca s výsledkom, ten sa ich pokúsil podplatiť 40 eurami, čo zachytila aj kamera pripevnená na uniforme jedného z policajtov.

„Vyšetrovateľ krajskej kriminálky tak 43 – ročnému Mikheilovi U. v rámci procesných úkonov vzniesol obvinenie v bode I. pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a v bode II. pre prečin podplácania,“ uviedla polícia s tým, že muža za dané skutky odsúdili a vyhostili zo Slovenska.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZBA
