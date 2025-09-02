  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 2.9.2025Meniny má Linda, Rebeka
19°Bratislava

Macron: Izraelská ofenzíva nezastaví snahy o uznanie Palestínskeho štátu

  • DNES - 22:13
  • Paríž
Macron: Izraelská ofenzíva nezastaví snahy o uznanie Palestínskeho štátu

Izrael nemôže zastaviť snahy o uznanie Palestínskeho štátu rozšírenou ofenzívou v Gaze ani anexiou okupovaného palestínskeho územia, vyhlásil v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Žiadna ofenzíva, žiadny pokus o anexiu alebo násilné vysídľovanie obyvateľov nezastaví tento rozbehnutý proces“ smerom k dvojštátnemu riešeniu, uviedol Macron na sociálnej sieti X po rozhovore so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom.

Francúzsko je jednou z krajín, ktoré na Valnom zhromaždení OSN v septembri plánujú uznať Palestínsky štát.

Francúzsky prezident tiež kritizoval rozhodnutie Spojených štátov zamietnuť víza predstaviteľom palestínskej samosprávy pre Valné zhromaždenie OSN a tento krok označil za neprijateľný. Rozhodnutie v utorok kritizoval aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a vyzval USA, aby prehodnotili svoje rozhodnutie.

Vyzývame na zrušenie tohto opatrenia a na zabezpečenie palestínskeho zastúpenie v súlade s Dohodou s hostiteľskou krajinou,“ dodal Macron.

AFP konštatuje, že francúzsky prezident sa tak vyjadril v čase, keď Izrael zintenzívňuje svoje operácie proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy, a to napriek medzinárodnému tlaku v súvislosti s humanitárnymi následkami pre civilné obyvateľstvo tejto palestínskej enklávy, ktorú už viac ako 22 mesiacov sužuje vojna.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Som z Putina „veľmi sklamaný“

Trump: Som z Putina „veľmi sklamaný“

DNES - 22:14Zahraničné

Šéf Bieleho domu poprel medializované informácie o jeho zhoršujúcom sa zdravotnom stave.

Blanár na Bledskom strategickom fóre: Sme svedkami dvojitého prístupu

Blanár na Bledskom strategickom fóre: Sme svedkami dvojitého prístupu

DNES - 20:12Zahraničné

Juraj Blanár v utorok vystúpil v Slovinsku na Bledskom strategickom fóre zameranom na najnaliehavejšie globálne výzvy a strategický dialóg.

Merz: Putin je možno najhorší vojnový zločinec našej doby

Merz: Putin je možno najhorší vojnový zločinec našej doby

DNES - 20:10Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin je „snáď najhorší vojnový zločinec našej doby,“ vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz v rozhovore zverejnenom v utorok.

Ukrajina tvrdí, že z Ruska a okupovaných území priviezla skupinu unesených detí

Ukrajina tvrdí, že z Ruska a okupovaných území priviezla skupinu unesených detí

DNES - 20:08Zahraničné

Z Ruska a okupovaných ukrajinských území bola vďaka iniciatíve prezidenta Volodymyra Zelenského privezená naspäť skupina unesených ukrajinských detí.

Vosveteit.sk
Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizneNová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
Google prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na interneteGoogle prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na internete
NASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na MarsNASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na Mars
Tvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správTvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správ
Cigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredieCigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredie
Spojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová ničSpojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová nič
September na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsťSeptember na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP