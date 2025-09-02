Šutaj Eštok: O nasadení slovenských vojakov nebudú rozhodovať byrokrati z Bruselu
Minister vnútra reagoval na vyjadrenia predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej.
O nasadení slovenských vojakov nebudú rozhodovať byrokrati z kancelárií v Bruseli. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok s tým, že Slovensko je zvrchovaný a suverénny štát. Reagoval tak na vyjadrenia predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, že Európa pripravuje „pomerne podrobný plán“ vyslania mnohonárodných jednotiek na Ukrajinu ako súčasť povojnových bezpečnostných záruk.
„Chcem povedať jasne, že slovenskí vojaci na Ukrajinu nepôjdu. Kým sme my súčasťou vlády, cez nás takéto rozhodnutie neprejde a nedovolíme to,“ poznamenal Šutaj Eštok. Je presvedčený, že slovenskí vojaci by v prípade napadnutia Slovenska bránili krajinu so zbraňou v ruke a bez zaváhania. Nemôže sa však podľa neho stať, aby položili životy v ukrajinských zákopoch pre geopolitické záujmy niekoho iného.
Šéf Hlasu tvrdí, že úlohou je chrániť bezpečnosť Slovenska a jeho občanov. „O budúcnosti Slovenska bude rozhodovať slovenská vláda a slovenský parlament. Nikto iný za nás rozhodovať nebude a už vôbec nie v otázkach, ktoré sú výlučne v našej kompetencii,“ skonštatoval.
Leyenová v rozhovore pre denník Financial Times uviedla, že Európa pripravuje „pomerne podrobný plán“ vyslania mnohonárodných jednotiek na Ukrajinu ako súčasť povojnových bezpečnostných záruk. Takéto nasadenie má podľa informácií denníka zahŕňať potenciálne desaťtisíce európskych vojakov podporovaných Spojenými štátmi systémami v oblasti riadenia a velenia, spravodajskými či sledovacími kapacitami. Dohoda bola údajne uzavretá minulý mesiac na stretnutí medzi Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a predstaviteľmi európskych štátov.
