Blanár na Bledskom strategickom fóre: Sme svedkami dvojitého prístupu

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v utorok vystúpil v Slovinsku na Bledskom strategickom fóre zameranom na najnaliehavejšie globálne výzvy a strategický dialóg.

V medzinárodnom paneli venovanom oživeniu líderstva a multilaterálnej diplomacie diskutoval s rezortnými partnermi zo Slovinska, Egypta, Jordánska a Svätej stolice. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Najsilnejšou zbraňou, ktorú ako medzinárodné spoločenstvo máme, je dodržiavanie medzinárodného práva. No momentálne sme svedkami uplatňovania dvojitého prístupu v prípade jeho porušovania,“ konštatoval Blanár, ktorý v paneli diskutoval so šéfkou slovinskej diplomacie Tanjou Fajonovou, egyptským ministrom zahraničných vecí Badrom Abdalátím, jordánskym ministrom zahraničných vecí Ajmanom Safadím a tajomníkom Svätej stolice pre vzťahy so štátmi Paulom Gallagherom.

Šéf slovenskej diplomacie vo svojom vystúpení na konferencii vyzdvihol význam multilateralizmu v dobe prebiehajúcich vážnych konfliktov. Zároveň však upozornil na nevyhnutnosť reforiem, a to vrátane Organizácie Spojených národov (OSN) tak, aby medzinárodné inštitúcie podľa neho lepšie odrážali súčasnú geopolitickú a ekonomickú realitu.

Panelisti sa zhodli na nutnosti vyzvať svetové spoločenstvo okamžite konať, dodržiavať medzinárodné právo a rešpektovať sa navzájom. Zároveň priblížili, že nečinnosť má svoju cenu a zodpovednosť nie je v jednom lídrovi, ale na každej krajine. Blanár v tomto ohľade potvrdil konzistentný prístup a pevný záväzok Slovenska k týmto hodnotám.

Slovenská republika je jedným z piatich štátov EÚ, ktorý neuznal Kosovo, pretože to považujeme za porušenie medzinárodného práva a teritoriálnej integrity suverénneho štátu. Náš prístup je otvorený a principiálny,“ doplnil Blanár a následne poukázal na prebiehajúcu pracovnú cestu predsedu vlády SR Roberta Fica v Číne.

Zdroj: Info.sk, TASR
