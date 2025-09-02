Ukrajina tvrdí, že z Ruska a okupovaných území priviezla skupinu unesených detí
- DNES - 20:08
- Kyjev
Z Ruska a okupovaných ukrajinských území bola vďaka iniciatíve prezidenta Volodymyra Zelenského privezená naspäť skupina unesených ukrajinských detí.
Oznámil to v utorok na sociálnej sieti Telegram ukrajinský ombudsman pre ľudské práva Dmytro Lubinec, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak tvrdí, že sa na Ukrajinu vrátili deti vo veku troch mesiacov až 18 rokov. „Roky žili pod tlakom a strachom,“ napísal Jermak na sociálnej sieti X. „Medzi tými, ktorých priviezli domov, bolo dieťa so zdravotným postihnutím a matka s dvoma synmi, ktorých deportovali do Ruska,“ dodal.
Jermak ani Lubinec neuviedli počet navrátených detí. Do iniciatívy bola údajne zapojená kancelária ombudsmana, ďalšie štátne inštitúcie a medzinárodní partneri. Agentúra DPA uvádza, že hoci v minulosti sa o výmene maloletých rokovalo na medzinárodnej úrovni, v súčasnosti sa deti často vracajú späť samé.
Podľa Kyjeva bolo z Ruskom okupovaných území od začiatku vojny vo februári 2022 unesených viac než 19.000 detí a mladistvých. Ukrajina počas priamych rokovaní s Ruskom v tureckom Istanbule napriek tomu požadovala návrat len 339 maloletých.
Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal pre údajné únosy ukrajinských detí zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú. Kremeľ obvinenia popiera.
Blanár na Bledskom strategickom fóre: Sme svedkami dvojitého prístupu
Juraj Blanár v utorok vystúpil v Slovinsku na Bledskom strategickom fóre zameranom na najnaliehavejšie globálne výzvy a strategický dialóg.
Merz: Putin je možno najhorší vojnový zločinec našej doby
Ruský prezident Vladimir Putin je „snáď najhorší vojnový zločinec našej doby,“ vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz v rozhovore zverejnenom v utorok.
ChatGPT po samovražde tínedžera zavedie novú funkciu
Americká spoločnosť OpenAI v utorok oznámila, že do svojho chatbota s umelou inteligenciou ChatGPT pridá funkciu rodičovskej kontroly.
Drucker: Slovensko chce byť lídrom v etickej integrácii AI do vzdelávania
Tento týždeň Slovensko spustí svoj Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na Slovensku.