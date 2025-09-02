  • Články
Utorok, 2.9.2025Meniny má Linda, Rebeka
NBS varuje pred podvodmi, pozor na takýto telefonát!

  • DNES - 20:06
  • Bratislava
Národná banka Slovenska (NBS) varuje pred podvodmi, ktoré môžu Slovákov pripraviť o peniaze.

Eviduje podvodné telefonáty, falošných vyšetrovateľov NBS, zneužitie značky NBS Shares či podvodné aplikácie. TASR o tom informovalo oddelenie komunikácie národnej banky. Apeluje na ostražitosť.

Pri podvodných telefonátoch sa volajúci predstavia ako „vaša banka“ a tvrdia, že musíte rýchlo poslať peniaze na „bezpečný účet“. NBS poukázala na to, že takýto účet neexistuje.

Falošní vyšetrovatelia

Národná banka upozorňuje na falošných vyšetrovateľov. Podvodník sa v tomto prípade vydáva za pracovníka NBS a žiada údaje k účtu či karte. „NBS vás nikdy takto nekontaktuje,“ podotklo oddelenie komunikácie.

Podvodníci zneužívajú aj značku NBS Shares. Ide o projekt technickej pomoci pre centrálne banky mimo Európskej únie. S investovaním či finančnými službami pre verejnosť nemá podľa NBS nič spoločné.

Slovákom môžu podvodníci nanútiť taktiež inštaláciu podvodných aplikácií, ktoré evidujú, čo robia na počítačoch či mobiloch. Evidujú všetky kliky s heslami a PIN, vidia obsah potvrdzovacích SMS správ z banky, a tak si vedia načerpať napríklad predschválený úver, ktorý si okamžite prevedú na svoj účet, vysvetľuje NBS.

Neverte príliš dobre znejúcim ponukám v mene NBS, jej zamestnanca alebo iných verejne známych osôb,“ uviedlo oddelenie komunikácie. Pripomína tiež, že NBS neschvaľuje zahraničné prevody.

Tieto informácie s nikým nezdieľajte

Národná banka Slovenska upozorňuje, aby ľudia nikomu neposkytovali prístupové údaje k internetbankingu, čísla kariet a PIN po telefóne či emailom. Ďalej neodporúča inštalovať si do mobilu aplikáciu na základe telefonátu. Peniaze by tiež ľudia nemali posielať na „bezpečné účty“.

NBS nikdy nekontaktuje spotrebiteľov, napríklad s cieľom ‚záchrany‘ ich peňazí. Ani mailom, ani telefonicky, ani osobne,“ tvrdí oddelenie komunikácie. Zároveň radí, aby si ľudia overovali zdroj informácií na oficiálnych stránkach banky alebo NBS. Ak si nie sú istí, mali by okamžite kontaktovať svoju banku alebo políciu.

Podvodníci podľa NBS čoraz častejšie využívajú umelú inteligenciu a napodobňujú známe webové stránky, tvoria reálne vyzerajúce videá a vedia napodobniť známe hlasy.

Národná banka taktiež nikdy neponúka produkty pre spotrebiteľov, ako sú sporenia, bankové účty, investovanie, krypto, neponúka vyhrať auto či kúpeľný pobyt.

Zdroj: Info.sk, TASR
