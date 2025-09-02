  • Články
Na Slovensko sa ženú búrky, pre tieto oblasti vydali výstrahu

  • DNES - 19:13
Búrky môže sprevádzať prudký lejak.

Na západe Slovenska hrozia v noci z utorka na stredu (3. 9.) búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha platí od 22.00 h do 9.00 h pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, takmer celý Trenčiansky kraj, okresy Topoľčany, Šaľa a Bytča. „Je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ priblížili meteorológovia.

Foto: shmu.sk

Búrky by sa mali vyskytnúť od polnoci aj na zvyšku Slovenska. V Prešovskom a Košickom kraji by sa mohli vyskytnúť od 6.00 h. Pre stredné a východné Slovensko taktiež platí výstraha prvého stupňa.

Zdroj: Info.sk, TASR
