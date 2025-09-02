  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 2.9.2025Meniny má Linda, Rebeka
24°Bratislava

ChatGPT po samovražde tínedžera zavedie novú funkciu

  • DNES - 18:07
  • Washington
ChatGPT po samovražde tínedžera zavedie novú funkciu

Americká spoločnosť OpenAI v utorok oznámila, že do svojho chatbota s umelou inteligenciou (AI) ChatGPT pridá funkciu rodičovskej kontroly.

Rozhodla sa tak týždeň po tom, čo dvaja americkí rodičia firmu obvinili, že systém četbota podnietil ich dospievajúceho syna spáchať samovraždu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

V priebehu nasledujúceho mesiaca budú rodičia môcť prepojiť svoj účet s účtom svojho dieťaťa a kontrolovať, ako ChatGPT odpovedá podľa pravidiel správania primeraných jeho veku,“ oznámila spoločnosť.

Rodičia budú môcť taktiež po novom dostávať upozornenia od chatbotu ChatGPT, pokiaľ systém zistí, že ich dieťa je v „stave akútnej tiesne“. „Neustále zlepšujeme spôsob, akým naše modely rozpoznávajú a reagujú na príznaky duševnej a emocionálnej tiesne,“ uvádza firma.

Spoločnosť OpenAI predstavila systém rodičovskej kontroly v nadväznosti na žalobu Matthewa a Marie Raineovcov, ktorí tvrdia, že ChatGPT poskytol ich 16-ročnému synovi Adamovi podrobné inštrukcie na spáchanie samovraždy a povzbudzoval ho, aby tak vykonal.

Prípad Reineovcov nie je prvým, ktorý sa v uplynulých mesiacoch objavil. Viacero používateľov hlásilo, že ich chatboty s umelou inteligenciou nabádali k sebapoškodzujúcim myšlienkam.

Spoločnosť OpenAI uviedla, že má v nasledujúcich troch mesiacoch aj ďalšie plány na zlepšenie bezpečnosti svojich četbotov vrátane presmerovania „niektorých citlivých konverzácií na model odôvodňovania“, ktorý bude do generovania odpovede vkladať väčší výpočtový výkon. „Naše testy ukazujú, že modely odôvodňovania dôslednejšie dodržiavajú a uplatňujú zásady bezpečnosti,“ dodáva OpenAI.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Drucker: Slovensko chce byť lídrom v etickej integrácii AI do vzdelávania

Drucker: Slovensko chce byť lídrom v etickej integrácii AI do vzdelávania

DNES - 17:36Zahraničné

Tento týždeň Slovensko spustí svoj Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na Slovensku.

Bude toto miesto rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou? Merz navrhol toto mesto

Bude toto miesto rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou? Merz navrhol toto mesto

DNES - 17:19Zahraničné

Koalícia ochotných by sa mala dohodnúť na navrhovanom mieste rokovaní o prímerí.

Pellegrini komentoval zahraničné cesty premiéra

Pellegrini komentoval zahraničné cesty premiéra

DNES - 16:51Zahraničné

Dialóg môže priviesť znepriatelené strany za rokovací stôl, odkazuje prezident.

Nasadenie vojakov počas protestov v Los Angeles je nezákonné, rozhodol sudca

Nasadenie vojakov počas protestov v Los Angeles je nezákonné, rozhodol sudca

DNES - 16:30Zahraničné

Nasadenie jednotiek Národnej gardy administratívou Donalda Trumpa počas protestov proti imigračným orgánom v Južnej Kalifornii je nezákonné, rozhodol sudca washingtonského súdu Charles Breyer.

Vosveteit.sk
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
Google prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na interneteGoogle prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na internete
NASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na MarsNASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na Mars
Tvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správTvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správ
Cigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredieCigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredie
Spojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová ničSpojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová nič
September na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsťSeptember na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsť
POZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o hesloPOZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o heslo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP