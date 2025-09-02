Enviroorganizácie vyzývajú poľovníkov, aby sa nepridali k lovu vlka
Ochranárske organizácie WWF Slovensko, My sme les a Aevis odsudzujú rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva, ktoré na najbližšiu poľovnícku sezónu povolilo odstrel 74 vlkov.
Ide podľa nich o zlyhanie, pretože kvóta nemá žiadne vedecké opodstatnenie, neprináša farmárom riešenia a priamo ohrozuje populáciu vlka. Vyzývajú poľovníkov a poľovnícke združenia, aby sa k lovu vlkov nepridali. TASR o tom informovala Kristína Bocková z WWF Slovensko.
Lov vlka sa podľa environmentalistov prezentuje ako riešenie škôd na hospodárskych zvieratách, no tento predpoklad nebol vedecky potvrdený. Apelujú preto na štát, aby namiesto lovu podporil farmárov systémovými opatreniami. „Skúsenosti z minulých rokov ukazujú, že ani masívne odstrely nepriniesli farmárom žiadnu úľavu - škody zostali na rovnakej úrovni, v niektorých regiónoch dokonca rástli. Ak má vláda naozaj záujem pomôcť farmárom, musí im dať stabilnú podporu, nie ustupovať poľovníckym tlakom,“ podotkol Milan Olekšák z iniciatívy My sme les.
Organizácie pripomínajú slová ministerstva, že lov nebude povolený v oblastiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu ani v prihraničných regiónoch. Podľa nich však neberie ohľad na to, že vlk nepozná hranice chránených území a migruje. „Už januárový odstrel prebiehal v tesnej blízkosti týchto lokalít a podobný prístup nie je vylúčený ani teraz, keďže nebola určená ochranná ‚nárazníková‘ zóna okolo území, ktoré boli z lovu vylúčené,“ uviedlo environmentalisti. Tento prístup môže ohroziť populáciu vlka v chránených územiach, ako aj v susedných krajinách. Takýto krok Slovenska bol v minulosti dôvodom na začatie konania zo strany Európskej komisie, doplnili.
„Rezort životného prostredia je garantom európskej smernice o biotopoch. Namiesto obhajoby ochrany prírody sa správa alibisticky a prehliada vlastné záväzky. Pýtame sa preto: aký bol ich postoj na rokovaniach pracovnej skupiny? Presadzovali nulovú kvótu a záujmy ochrany prírody, ustúpili neopodstatneným požiadavkám na lov alebo dokonca ho sami presadzovali?“ pýta sa Katarína Butkovská z WWF Slovensko.
Ochranári kritizujú envirorezort a Štátnu ochranu prírody SR, ktoré sa opäť nepostavili na stranu vlka. Jeho lov považujú za zlé, neodborné a politicky motivované rozhodnutie. „Ide o presadzovanie poľovníckych záujmov na úkor ochrany prírody a zneužívanie moci. Strieľanie problém nevyrieši, naopak, ho zhorší,“ skonštatoval Rastislav Mičaník z Nadácie Aevis.
Ministerstvo pôdohospodárstva povolilo v poľovníckej sezóne 2025/2026 odlov 74 jedincov vlka dravého. Kvótu na lov určilo minulý týždeň s tým, že ju prerozdelilo medzi kraje. Lov nebude povolený v územiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu, v ktorých je vlk dravý predmetom ochrany, v prihraničných územiach s Poľskom, Českom a Maďarskom, v panónskom biogeografickom regióne a v územiach v okolí ekoduktov.
