  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 2.9.2025Meniny má Linda, Rebeka
24°Bratislava

Enviroorganizácie vyzývajú poľovníkov, aby sa nepridali k lovu vlka

  • DNES - 18:06
  • Bratislava
Enviroorganizácie vyzývajú poľovníkov, aby sa nepridali k lovu vlka

Ochranárske organizácie WWF Slovensko, My sme les a Aevis odsudzujú rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva, ktoré na najbližšiu poľovnícku sezónu povolilo odstrel 74 vlkov.

Ide podľa nich o zlyhanie, pretože kvóta nemá žiadne vedecké opodstatnenie, neprináša farmárom riešenia a priamo ohrozuje populáciu vlka. Vyzývajú poľovníkov a poľovnícke združenia, aby sa k lovu vlkov nepridali. TASR o tom informovala Kristína Bocková z WWF Slovensko.

Lov vlka sa podľa environmentalistov prezentuje ako riešenie škôd na hospodárskych zvieratách, no tento predpoklad nebol vedecky potvrdený. Apelujú preto na štát, aby namiesto lovu podporil farmárov systémovými opatreniami. „Skúsenosti z minulých rokov ukazujú, že ani masívne odstrely nepriniesli farmárom žiadnu úľavu - škody zostali na rovnakej úrovni, v niektorých regiónoch dokonca rástli. Ak má vláda naozaj záujem pomôcť farmárom, musí im dať stabilnú podporu, nie ustupovať poľovníckym tlakom,“ podotkol Milan Olekšák z iniciatívy My sme les.

Organizácie pripomínajú slová ministerstva, že lov nebude povolený v oblastiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu ani v prihraničných regiónoch. Podľa nich však neberie ohľad na to, že vlk nepozná hranice chránených území a migruje. „Už januárový odstrel prebiehal v tesnej blízkosti týchto lokalít a podobný prístup nie je vylúčený ani teraz, keďže nebola určená ochranná ‚nárazníková‘ zóna okolo území, ktoré boli z lovu vylúčené,“ uviedlo environmentalisti. Tento prístup môže ohroziť populáciu vlka v chránených územiach, ako aj v susedných krajinách. Takýto krok Slovenska bol v minulosti dôvodom na začatie konania zo strany Európskej komisie, doplnili.

Rezort životného prostredia je garantom európskej smernice o biotopoch. Namiesto obhajoby ochrany prírody sa správa alibisticky a prehliada vlastné záväzky. Pýtame sa preto: aký bol ich postoj na rokovaniach pracovnej skupiny? Presadzovali nulovú kvótu a záujmy ochrany prírody, ustúpili neopodstatneným požiadavkám na lov alebo dokonca ho sami presadzovali?“ pýta sa Katarína Butkovská z WWF Slovensko.

Ochranári kritizujú envirorezort a Štátnu ochranu prírody SR, ktoré sa opäť nepostavili na stranu vlka. Jeho lov považujú za zlé, neodborné a politicky motivované rozhodnutie. „Ide o presadzovanie poľovníckych záujmov na úkor ochrany prírody a zneužívanie moci. Strieľanie problém nevyrieši, naopak, ho zhorší,“ skonštatoval Rastislav Mičaník z Nadácie Aevis.

Ministerstvo pôdohospodárstva povolilo v poľovníckej sezóne 2025/2026 odlov 74 jedincov vlka dravého. Kvótu na lov určilo minulý týždeň s tým, že ju prerozdelilo medzi kraje. Lov nebude povolený v územiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu, v ktorých je vlk dravý predmetom ochrany, v prihraničných územiach s Poľskom, Českom a Maďarskom, v panónskom biogeografickom regióne a v územiach v okolí ekoduktov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SOI varuje: Pozor na tento produkt, deťom hrozí poškodenie orgánov!

SOI varuje: Pozor na tento produkt, deťom hrozí poškodenie orgánov!

DNES - 18:08Domáce

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na hračku, ktorá je nebezpečná pre deti.

Na Slovensko dovezú vakcíny na nový variant COVID-19 v stanovených termínoch

Na Slovensko dovezú vakcíny na nový variant COVID-19 v stanovených termínoch

DNES - 16:46Domáce

Vakcíny na nový variant ochorenia COVID-19 budú dovezené na Slovensko v presne stanovených termínoch a to v druhej polovici septembra a následne aj v priebehu októbra.

Opozícia kritizuje stretnutie Fica s Putinom, považuje to za zradu záujmov

Opozícia kritizuje stretnutie Fica s Putinom, považuje to za zradu záujmov

DNES - 16:42Domáce

Fico podľa opozície len poslúžil ruskej propagande a nezastal sa našich záujmov.

Pri hrádzi pozorovali medveďa, obec vydala varovanie

Pri hrádzi pozorovali medveďa, obec vydala varovanie

DNES - 15:38Domáce

Medveďa pozorovali pri zastavanom území, obec vydala varovanie pre obyvateľov.

Vosveteit.sk
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
Google prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na interneteGoogle prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na internete
NASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na MarsNASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na Mars
Tvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správTvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správ
Cigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredieCigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredie
Spojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová ničSpojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová nič
September na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsťSeptember na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsť
POZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o hesloPOZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o heslo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP