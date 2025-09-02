  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 2.9.2025Meniny má Linda, Rebeka
24°Bratislava

Drucker: Slovensko chce byť lídrom v etickej integrácii AI do vzdelávania

  • DNES - 17:36
  • Paríž
Drucker: Slovensko chce byť lídrom v etickej integrácii AI do vzdelávania

Tento týždeň Slovensko spustí svoj Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na Slovensku.

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker sa v rámci podujatia UNESCO Digital Learning Week 2025 v Paríži zúčastnil na ministerskom stretnutí, ktorého témami boli umelá inteligencia (AI) a budúcnosť vzdelávania. TASR o tom v utorok informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Ministri školstva a zástupcovia vlád z viac než 20 krajín spolu s expertmi a partnermi Organizácie Spojených národov diskutovali o aktuálnych výzvach a strategických prístupoch k zodpovednej integrácii umelej inteligencie do vzdelávania.

Je symbolické, že tento týždeň Slovensko spustí svoj Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na Slovensku. Nehovoríme o budúcnosti, ktorá raz príde. Hovoríme o realite, ktorá je tu už dnes,“ povedal Drucker.

Ministerstvo uviedlo, že podľa výskumu AI Kompas 2025 používa umelú inteligenciu pri školských úlohách 70 percent žiakov na Slovensku. Aktívnymi používateľmi AI je v skutočnosti osem z desiatich detí a ľudí do 18 rokov. AI ako pomocníka pri vyučovaní však využíva asi len štvrtina učiteľov.

Je to významný rozdiel. Preto musíme konať rýchlo, zodpovedne a opatrne. Uvedomujeme si, že AI môže prehlbovať nerovnosti, ohroziť súkromie alebo posilniť predsudky. Preto sú našimi základnými princípmi bezpečnosť, spravodlivosť a rešpektovanie ľudskej autonómie“ zdôraznil slovenský minister.

Najväčšia podpora rezortu bude podľa odboru komunikácie a marketingu smerovať k učiteľom. Od školského roku 2026 – 2027 budú základné a stredné školy učiť žiakov o AI. Plán počíta so vzdelávaním pedagógov a posilnením úlohy digitálnych koordinátorov na školách. Budúci učitelia sú už dnes podporovaní štipendiami a vo vysokom školstve vzniknú v rokoch 2026 – 2029 centrá excelentnosti pre AI, ktoré prepoja univerzity s výskumom a priemyslom.

Cieľom je podľa Druckera to, aby mal každý slovenský žiak od roku 2026 základné poznatky o AI, aby sa učitelia cítili istí pri jej zodpovednom využívaní a aby celý vzdelávací systém využíval „dôveryhodné, transparentné a bezpečné nástroje AI“. Minister tvrdí, že Slovensko nechce len pasívne prijímať nové technológie. „Chceme prispievať – v rámci UNESCO, Európskej únie aj globálne – ako krajina, ktorá patrí medzi lídrov v etickom a inkluzívnom využívaní umelej inteligencie vo vzdelávaní,“ uzavrel minister školstva.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
ChatGPT po samovražde tínedžera zavedie novú funkciu

ChatGPT po samovražde tínedžera zavedie novú funkciu

DNES - 18:07Zahraničné

Americká spoločnosť OpenAI v utorok oznámila, že do svojho chatbota s umelou inteligenciou ChatGPT pridá funkciu rodičovskej kontroly.

Bude toto miesto rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou? Merz navrhol toto mesto

Bude toto miesto rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou? Merz navrhol toto mesto

DNES - 17:19Zahraničné

Koalícia ochotných by sa mala dohodnúť na navrhovanom mieste rokovaní o prímerí.

Pellegrini komentoval zahraničné cesty premiéra

Pellegrini komentoval zahraničné cesty premiéra

DNES - 16:51Zahraničné

Dialóg môže priviesť znepriatelené strany za rokovací stôl, odkazuje prezident.

Nasadenie vojakov počas protestov v Los Angeles je nezákonné, rozhodol sudca

Nasadenie vojakov počas protestov v Los Angeles je nezákonné, rozhodol sudca

DNES - 16:30Zahraničné

Nasadenie jednotiek Národnej gardy administratívou Donalda Trumpa počas protestov proti imigračným orgánom v Južnej Kalifornii je nezákonné, rozhodol sudca washingtonského súdu Charles Breyer.

Vosveteit.sk
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
Google prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na interneteGoogle prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na internete
NASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na MarsNASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na Mars
Tvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správTvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správ
Cigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredieCigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredie
Spojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová ničSpojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová nič
September na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsťSeptember na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsť
POZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o hesloPOZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o heslo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP