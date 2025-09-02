Pellegrini komentoval zahraničné cesty premiéra
- DNES - 16:51
- Bratislava
Dialóg môže priviesť znepriatelené strany za rokovací stôl, odkazuje prezident.
Prezident SR Peter Pellegrini víta akékoľvek diplomatické rokovania na najvyššej úrovni, ktoré môžu prispieť k obnove dialógu a následne aj k ukončeniu vojenského konfliktu na Ukrajine. Rokovania premiéra SR Roberta Fica s prezidentmi Ruska, Číny a Ukrajiny vníma Pellegrini ako prejav snahy o medzinárodný dialóg. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Sériu rokovaní, ktoré absolvuje predseda vlády SR s Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, vníma prezident SR ako prejav snahy o medzinárodný dialóg, ktorý napokon môže priviesť znepriatelené strany za rokovací stôl s cieľom ukončiť vojnové utrpenie,“ uviedla kancelária prezidenta.
Slovenský premiér sa v utorok v Číne stretol s Putinom. Obaja lídri pricestovali do Pekingu pri príležitosti osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Fico bude počas trojdňovej návštevy rokovať aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a viceprezidentom Chan Čengom. S Putinom sa naposledy stretli v máji na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom.
V piatok sa Fico plánuje stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Zelenským. Na utorkovom stretnutí s Putinom slovenský premiér kritizoval útoky Ukrajiny na energetickú infraštruktúru a potvrdil, že o tejto otázke chce v piatok diskutovať s prezidentom Ukrajiny.
