  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 2.9.2025Meniny má Linda, Rebeka
25°Bratislava

Na Slovensko dovezú vakcíny na nový variant COVID-19 v stanovených termínoch

  • DNES - 16:46
  • Bratislava
Na Slovensko dovezú vakcíny na nový variant COVID-19 v stanovených termínoch

Vakcíny na nový variant ochorenia COVID-19 budú dovezené na Slovensko v presne stanovených termínoch a to v druhej polovici septembra a následne aj v priebehu októbra. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

Všetkých občanov ubezpečujeme, že vakcín bude dostatok a každý, kto sa bude chcieť dobrovoľne dať zaočkovať, bude mať počas hlavnej očkovacej sezóny túto možnosť,“ priblížila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.

Vláda SR ešte v apríli poverila ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby do predloženia výsledkov analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19 zastavil odoberanie ďalších vakcín.

Slovenská akadémia vied (SAV) 30. júna informovala, že analýzu dokončila. Výsledky podľa SAV ukázali, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Vláda o analýze zatiaľ nerokovala, podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa nedostane do programu schôdzí vlády ani tento týždeň.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Opozícia kritizuje stretnutie Fica s Putinom, považuje to za zradu záujmov

Opozícia kritizuje stretnutie Fica s Putinom, považuje to za zradu záujmov

DNES - 16:42Domáce

Fico podľa opozície len poslúžil ruskej propagande a nezastal sa našich záujmov.

Pri hrádzi pozorovali medveďa, obec vydala varovanie

Pri hrádzi pozorovali medveďa, obec vydala varovanie

DNES - 15:38Domáce

Medveďa pozorovali pri zastavanom území, obec vydala varovanie pre obyvateľov.

Drucker: Učitelia v školách chýbajú aj tento rok, ide o dlhodobý problém

Drucker: Učitelia v školách chýbajú aj tento rok, ide o dlhodobý problém

DNES - 14:52Domáce

Podľa ministra školstva neexistuje jedno zázračné a okamžité riešenie problému s nedostatočnou atraktivitou učiteľského povolania.

NRSR:SaS chce zmeny v hodnotení žiadostí na prevádzkovanie ambulancií záchraniek

NRSR:SaS chce zmeny v hodnotení žiadostí na prevádzkovanie ambulancií záchraniek

DNES - 14:44Domáce

Opozičná strana SaS chce zmeny pri hodnotení žiadostí na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

Vosveteit.sk
Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
Google prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na interneteGoogle prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na internete
NASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na MarsNASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na Mars
Tvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správTvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správ
Cigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredieCigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredie
Spojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová ničSpojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová nič
September na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsťSeptember na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsť
POZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o hesloPOZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o heslo
WhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichuWhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP