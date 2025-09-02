  • Články
Pri hrádzi pozorovali medveďa, obec vydala varovanie

  • DNES - 15:38
  • Panické Dravce
Medveďa pozorovali pri zastavanom území, obec vydala varovanie pre obyvateľov.

Obec Panické Dravce pri Lučenci varuje obyvateľov a návštevníkov pred pohybom medveďa v blízkosti hrádze Ipľa. Obec o tom informovala na Facebooku.

Podľa obce medveďa na mieste pozorovali v sobotu 30. augusta. "Dnes 30.augusta 2025 o 07:28 hod. bol spozorovaný medveď popri hrádzi Ipľa. Prosím, buďte ostražití a opatrní, ak sa pohybujete mimo zastavaného územia obce," uviedla obec, ktorá z incidentu zverejnila aj video.

Foto: facebook.com/Obec Panické Dravce

Čo robiť, ak stretnete medveďa

V prípade stretu s medveďom Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR odporúča opatrne sa od neho vzdialiť a vyhýbať sa pritom pohľadu do očí. V prípade, že sa medveď postaví na zadné končatiny, nejde o známku agresie. Zviera sa len pokúša získať lepší prehľad v okolí.

"Medveď v sebaobrane niekedy urobí výpad, varovanie, aby sa človek vzdialil. Ak sa stretne s nevhodnou reakciou zo strany človeka, výpad sa môže vystupňovať do útoku, ale väčšinou sa končí skôr ako dôjde k fyzickému kontaktu," informuje zásahový tím.

V prípade priameho útoku sa odporúča pasívna obrana, teda ľahnúť si na zem na brucho tvárou k zemi, chrániť si rukami a ramenami hlavu a krk a nehýbať sa, kým medveď neodíde. "Brániaci sa medveď väčšinou prestane útočiť, keď zistí, že už nie ste hrozbou. Aktívna obrana by mohla predĺžiť útok a zvýšiť pravdepodobnosť vážneho zranenia," uviedli odborníci.

Za vhodnú ochranu pri útoku medveďa sa podľa nich považuje aj sprej na medvede s obsahom kapsaicínu.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/Obec Panické Dravce, zasahovytim.sopsr.sk
