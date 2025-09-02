Drucker: Učitelia v školách chýbajú aj tento rok, ide o dlhodobý problém

  • Články
Podľa ministra školstva neexistuje jedno zázračné a okamžité riešenie problému s nedostatočnou atraktivitou učiteľského povolania.

Problém s nedostatočnou atraktivitou učiteľského povolania bol zanedbávaný desiatky rokov. Skonštatoval to minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v rozhovore pre TASR s tým, že podľa neho neexistuje jedno zázračné a okamžité riešenie, je potrebné kombinovať viaceré nástroje. Rezort školstva v tomto smere robí veľa čiastkových krokov, aby učiteľské povolanie zatraktívnil, stabilizoval ho a urobil ho flexibilnejším. No učitelia v školách chýbajú aj tento rok.

Za dôležitý krok považuje odmeňovanie učiteľov, ktoré sa od 1. septembra tohto roka zvýši o sedem percent a od 1. januára budúceho o ďalších sedem percent. Do oblasti školstva tak podľa neho musí ísť o 700 miliónov eur viac. Čiastočným riešením sú aj kompenzačné príspevky pre pedagogických a odborných zamestnancov. Tie rezort poskytuje ako motivačný a stabilizačný nástroj v regiónoch, kde sú náklady najvyššie a nedostatok pedagógov najvypuklejší.

Minister uviedol, že najviac učiteľov chýba v predmetoch, ako je matematika, fyzika či informatika. „Preto sme pristúpili k tomu, že sme dali štipendiá vysokoškolákom, ktorí si vyberajú práve tieto chýbajúce aprobácie,“ doplnil.

Nedostatok pedagógov má pomôcť riešiť aj nová kategória pedagogického zamestnanca - kandidáta, ktorý je upravený v pripravovanej novej legislatíve. Ten by mohol začať učiť na škole popri vlastnom štúdiu po tom, ako dokončí bakalárske vzdelanie. „Bude si musieť, samozrejme, dokončiť druhý stupeň vzdelania. Bude sa mu to zároveň započítavať do odpracovaných rokov,“ podotkol minister.

Zmeny sa majú týkať napríklad aj vykonania prvej a druhej atestácie. „V aktuálne platnom znení zákona si pedagógovia urobia prvú a druhú atestáciu za desať rokov dokopy. V novom navrhovanom znení zákona majú prvú absolvovať do troch rokov a druhú do dvoch rokov, teda spolu za polovicu času - do piatich rokov,“ priblížil s tým, že rezort školstva zároveň dbá na zachovanie odbornej úrovne a kvality.

Minister školstva má v pláne do konca budúceho roka predstaviť aj tzv. platový automat. Uviedol, že vznikla pracovná skupina za účasti zástupcov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a zástupcov rezortu školstva. Vznikli podľa neho aj čiastkové analýzy. Platovému automatu sa chce minister viac venovať v závere tohto a začiatkom budúceho roka. Aktuálne je totiž prioritou rezortu legislatívny balík s najväčšími zmenami v školstve za posledné dve desaťročia, ktoré schválila vláda SR a v septembri by o nich mal rokovať parlament.

Zdroj: Info.sk, TASR
