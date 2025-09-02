  • Články
NRSR:SaS chce zmeny v hodnotení žiadostí na prevádzkovanie ambulancií záchraniek

Opozičná strana SaS chce zmeny pri hodnotení žiadostí na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS).

Navrhuje pri ňom stanoviť nové kritérium, a to cenu. Chce to presadiť novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili poslanci Tomáš Szalay, Jana Bittó Cigániková a Marián Viskupič (všetci SaS).

V súčasnosti sú v rámci výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS zohľadňované pri hodnotení žiadostí štyri kritéria - personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie ZZS, materiálno-technické vybavenie, výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak sa ich vinkulácia vyžaduje, a projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby. Medzi kritériá, ktorými medzi sebou účastníci výberového konania súťažia, tak nepatrí cena,“ skonštatovali.

Predkladatelia si však myslia, že práve cena je dôležitým kritériom v rámci akejkoľvek súťaže. „Významne prispieva k šetreniu verejných financií a k ich efektívnemu využívaniu,“ podotkli. Upozornili na to, že v súčasnosti je cena pevne stanovená. Novelou to chcú zmeniť tak, aby ministerstvo zdravotníctva už neurčovalo podobu pevnej ceny, ale maximálnej. „Žiadatelia budú môcť v rámci výberového konania ponúknuť len zľavu z tejto maximálnej ceny, a to do výšky najviac desiatich percent. Tak sa na jednej strane umožní súťaž aj na základe ceny ako významného kritéria a zároveň sa obmedzia negatívne dôsledky súťaže cenou,“ ozrejmili.

Návrhom chcú zároveň stanoviť mechanizmus výpočtu maximálnej ceny. Odôvodňovali to transparentnosťou a predvídateľnosťou. „Navrhuje sa, aby ministerstvo stanovovalo maximálnu cenu za prevádzkovanie ambulancie ZZS na základe vopred stanoveného vzorca, a to v prepočte na jedno vozidlo mesačne súčtom mzdových nákladov jednotlivých členov posádky a reziduálnych nákladov, pričom výška reziduálnych nákladov je stanovená pevne a zvýšenie či zníženie je možné len o mieru inflácie zverejnenú Štatistickým úradom SR, a to vždy k 1. januáru kalendárneho roka,“ dodali.

Zdroj: Info.sk, TASR
