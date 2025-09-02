Poľsko sa zaradilo medzi 20 najväčších ekonomík sveta
- DNES - 14:24
- Varšava
Poľsko sa zaradilo medzi dvadsiatku krajín sveta s hospodárstvom presahujúcim bilión dolárov, uviedol v utorok pred rokovaním vlády poľský premiér Donald Tusk.
Zdôraznil, že ide o historický úspech a podľa neho to nebude posledný krok v posilňovaní poľskej ekonomiky. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a príspevku premiéra na sieti X.
Tusk pripomenul, že Poľsko patrí medzi štáty s najvyšším tempom rastu hrubého domáceho produktu v Európe. Podľa údajov poľského štatistického úradu sa HDP krajiny v druhom štvrťroku medziročne zvýšil o 3,4 percenta. „Tento historický úspech je pôsobivý, ale nie je to naše posledné slovo. Ďalší rozvoj závisí od nášho spoločného úsilia,“ okomentoval to premiér.
Tusk zároveň uviedol, že Poľsko dosiahlo prvé miesto aj v raste reálneho disponibilného príjmu na obyvateľa. Kancelária predsedu vlády spresnila, že od konca roka 2023 tento ukazovateľ rastie rýchlejšie než v Nemecku, Francúzsku či USA. „Poliaci získali do peňaženiek rekordné množstvo peňazí, viac ako v ktorejkoľvek inej rozvinutej krajine,“ uviedla kancelária.
Minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski už v júli avizoval, že Poľsko sa v roku 2025 môže zaradiť medzi 20 najväčších svetových ekonomík.
SaS kritizuje nastavenie sociálnych podnikov, obáva sa ich zneužitia
Sociálne podniky tak, ako sú v súčasnosti nastavené, vzbudzujú podozrenia zo zneužívania verejných financií. Uviedli to poslanci za SaS Vladimír Ledecký a Martina Bajo Holečková na tlačovej konferencii.
Podľa opozície vláda s opatreniami mešká, nevedia sa dohodnúť a šetriť na sebe
Súčasná vláda má za sebou zatiaľ iba amatérsku konsolidáciu a s novými opatreniami na budúci rok mešká.
Huliak: Nová výzva za 19 miliónov eur umožní získať podporu aj spätne
Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak predstavil novú výzvu na podporu cestovného ruchu a kúpeľníctva na Slovensku s celkovou dotáciou 19 miliónov eur.
Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta hotovostný schodok vo výške 4,3 mld. eur
Štátny rozpočet SR dosiahol ku koncu augusta 2025 hotovostný schodok vo výške 4,304 miliardy eur.