Fico uviedol, o čom chce hovoriť so Zelenským v Užhorode

  • DNES - 13:51
  • Peking
Fico sa má stretnúť v piatok v Užhorode s prezidentom Ukrajiny.

Predseda vlády SR Robert Fico v utorok na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom kritizoval útoky Ukrajiny na energetickú infraštruktúru. Zároveň potvrdil, že o tejto otázke chce v piatok diskutovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ich stretnutie sa má konať v meste Užhorod v blízkosti slovenskej hranice, povedal premiér v príhovore pre médiá, informuje TASR.

Veľmi ostro reagujeme na útoky na ropnú infraštruktúru,“ vyhlásil Fico. „Ja sa mám stretnúť v piatok v Užhorode s prezidentom Ukrajiny a budem túto otázku veľmi vážne otvárať, lebo nie je možné, aby sa takýmto spôsobom útočilo na infraštruktúru, ktorá je pre Slovensko životne dôležitá,“ pokračoval premiér.

Fico ruskému prezidentovi tiež povedal, že nechápe niektoré rozhodnutia Európskej únie a podporuje normalizáciu vzťahov medzi oboma krajinami. „Nerozumiem niektorým rozhodnutiam EÚ. Preto chcem na tomto stretnutí veľmi otvorene povedať, že nám mimoriadne záleží na štandardizácii vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou,“ zdôraznil slovenský premiér.

Dodal, že Bratislava chce s Moskvou naďalej spolupracovať vo viacerých oblastiach vrátane energetiky a dodávok ropy a zemného plynu. „Pokiaľ ide plyn, ktorý dostávame cez TurkStream, ten objem sa postupne zvyšuje, postupne sa dostávame k takmer štyrom miliardám kubických metrov (ročne),” vyhlásil Fico.

Predseda vlády zároveň potvrdil, že Slovensko bude hlasovať proti plánu Európskej komisie ukončiť dodávky ruského zemného plynu od 1. januára 2028. Vyjadril presvedčenie, že dovtedy „sa ešte môže veľa zmeniť“ a že toto opatrenie nebude platné, pretože európske krajiny výrazne poškodzuje.

Po spoločnom stretnutí pokračovali Putin a Fico v diskusii o „najcitlivejších otázkach“ medzi štyrmi očami, informoval podľa tlačovej agentúry TASS poradca Kremľa Jurij Ušakov.

Zdroj: Info.sk, TASR
