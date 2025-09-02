Školy môžu odovzdať elektroodpad a získať tak nové športové pomôcky
Školy na Slovensku môžu odovzdať elektroodpad a získať tak nové športové pomôcky pre svojich žiakov či študentov. Taktiež zelený certifikát.
Stačí sa zapojiť do projektu Vymeňte elektroodpad za lopty. TASR o tom informovali z organizácie zodpovednosti výrobcov elektrozariadení SEWA, ktorá projekt organizuje.
„O bezplatný odvoz elektroodpadu môžu požiadať počas celého roka všetky školy a vzdelávacie inštitúcie - teda od materských, až po vysoké školy, základné umelecké školy, jazykové školy, školské internáty, reedukačné zariadenia, detské domovy i centrá voľného času,“ priblížili.
Ako podotkli, od roku 2014 sa do projektu Vymeňte elektroodpad za lopty zapojilo takmer 1400 škôl a vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska. „Školy spolu odovzdali viac ako 881.000 kíl starých elektrospotrebičov a batérií a dostali za to temer 7400 kusov rôznych športových potrieb,“ dodali.
Prezident SR Peter Pellegrini prijme predsedu Slovenskej akadémie vied Martina Venharta v súvislosti s výsledkami analýzy vakcín proti COVID-19 v stredu o 10.00 h.
Informovalo o tom mediálne oddelenie PS.
Týraný pes zahynul po skoku z okna rodinného domu.
Polícia v Topoľčanoch pátra po trojici maloletých dievčat.