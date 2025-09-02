  • Články
Školy môžu odovzdať elektroodpad a získať tak nové športové pomôcky

  • DNES - 13:49
  • Bratislava
Školy na Slovensku môžu odovzdať elektroodpad a získať tak nové športové pomôcky pre svojich žiakov či študentov. Taktiež zelený certifikát.

Stačí sa zapojiť do projektu Vymeňte elektroodpad za lopty. TASR o tom informovali z organizácie zodpovednosti výrobcov elektrozariadení SEWA, ktorá projekt organizuje.

O bezplatný odvoz elektroodpadu môžu požiadať počas celého roka všetky školy a vzdelávacie inštitúcie - teda od materských, až po vysoké školy, základné umelecké školy, jazykové školy, školské internáty, reedukačné zariadenia, detské domovy i centrá voľného času,“ priblížili.

Ako podotkli, od roku 2014 sa do projektu Vymeňte elektroodpad za lopty zapojilo takmer 1400 škôl a vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska. „Školy spolu odovzdali viac ako 881.000 kíl starých elektrospotrebičov a batérií a dostali za to temer 7400 kusov rôznych športových potrieb,“ dodali.

Zdroj: Info.sk, TASR
