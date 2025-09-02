  • Články
Utorok, 2.9.2025
Zelenskyj sa v Paríži stretne s lídrami EÚ a NATO

  • DNES - 13:49
  • Kyjev
Zelenskyj sa v Paríži stretne s lídrami EÚ a NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok stretne s európskymi lídrami v Paríži, aby rokovali o bezpečnostných zárukách pre Kyjev po uzavretí potenciálneho prímeria na Ukrajine, uviedol v utorok poradca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ukrajinský líder sa stretne s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom či britským premiérom Keirom Starmerom, upresnil Podoľak. Spoločne budú viesť „intenzívne diskusie o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu“, doplnil.

Bezpečnostné záruky sa v uplynulých týždňoch stali ústrednou témou diplomatických snáh o ukončenie ruskej invázie na Ukrajinu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a Starmer, ktorí budú spoločne predsedať rokovaniam, vedú aj „koalíciu ochotných“ a snažia sa vypracovať návrhy na ochranu Ukrajiny, ak by sa podarilo dosiahnuť prímerie.

Kyjev nalieha na vytvorenie európskych mierových síl a obranných záruk podobných NATO, ak členstvo v Aliancii neprichádza do úvahy. Rusko dlhodobo tvrdí, že nikdy nebude tolerovať prítomnosť západných vojsk na Ukrajine, pripomína AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
